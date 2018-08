Abramovich will Chelsea für irre Summe verkaufen

Roman Abramovich will offenbar den FC Chelsea verkaufen

In der englischen Premier League bahnt sich womöglich ein spektakulärer Eigentümerwechsel an: Roman Abramovich will einem Medienbericht zufolge den FC Chelsea verkaufen - für eine Weltrekord-Summe.

Laut "Sunday Times" ruft der russische Unternehmer einen Preis von mehr als 2 Milliarden Pfund (etwa 2,2 Milliarden Euro) für sein "Spielzeug" auf. Noch nie in der Geschichte war ein Fußball-Klub so teuer.

Das Blatt berichtet, Abramovich habe eine US-Investment-Bank beauftragt, einen solventen Käufer zu finden. Insbesondere solle sich das Geldinstitut in China, den USA und dem mittleren Osten umsehen.

Eine Offerte über zwei Milliarden Pfund von Sir Jim Ratcliffe, dem reichsten Mann Großbritanniens, habe Abramovich unlängst 2018 abgelehnt. Sie sei dem Oligarchen zu niedrig gewesen.

Stößt der 51-Jährige die Blues tatsächlich für den gewünschten Betrag ab, würde der Deal den bisherigen Rekord-Verkauf im Fußball pulverisieren. 2005 hatte sich die amerikanische Glazer-Familie für 790 Millionen Pfund Manchester United einverleibt.

Frisches Geld kann Chelsea gut gebrauchen. Der eine Milliarde Euro teure Umbau des altehrwürdigen Stadions an der Stamford Bridge liegt auf Eis - auch, weil Abramovich im Mai wohl aufgrund der politischen Konflikte mit Russland kein Visum mehr für Großbritannien erhielt.

Zudem hängten Klubs wie Manchester City und der FC Liverpool den sechsmaligen englischen Meister in Sachsen Kaderinvestitionen und Infrastruktur zuletzt ab.