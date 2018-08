Matthäus rät Bayern von Transfers ab

Kingsley Coman wird dem FC Bayern München monatelang fehlen

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus rät Fußball-Rekordmeister FC Bayern München trotz der schweren Verletzung von Kingsley Coman von weiteren Transfers ab.

"Natürlich ist er ein wichtiger Spieler. Er war in hervorragender Form und ganz sicher ein Verlust für den FC Bayern. Für mich müssen sie aber nicht nachkaufen", sagte Matthäus bei "Sky Sport News HD".

"Ein Einkauf muss Sinn machen. Coman fällt zwei bis drei Monate aus und Bayern hat Optionen im Kader. Man hat schon gemerkt, was für Probleme auf Niko Kovac (Trainer des FC Bayern, Anm. d. Red.) bei so einem großen Kader zukommen, wenn alle fit sind", begründete der 57-Jährige seine These.

Matthäus äußerte sich auch zur neuen Hierarchie im Abwehrzentrum des FC Bayern. "Der einzige gesetzte Innenverteidiger ist für mich Süle, der jüngste. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft hat ihm Selbstbewusstsein gegeben. Er ist für mich der, der bei wichtigen Spielen gesetzt ist. Der Nebenmann wird zwischen Jérôme Boateng und Mats Hummels ermittelt", mutmaßte der frühere Bayern-Profi.

Zuletzt hatte auch "Bild" berichtet, Kovac habe sich intern auf Süle als Abwehrchef festgelegt. Beim Bundesliga-Auftakt gegen 1899 Hoffenheim spielte der wechselwillige Boateng an der Seite des 22-Jährigen. Hummels saß 90 Minuten auf der Bank.