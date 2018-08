Rudy-Wechsel zu Schalke offenbar perfekt

Sebastian Rudy wechselt vom FC Bayern München zum FC Schalke 04

Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat offenbar die Verpflichtung von Nationalspieler Sebastian Rudy vom FC Bayern München unter Dach und Fach gebracht.

Nach Informationen von "Bild" und "Sport Bild" haben sich Schalke und der FC Bayern auf eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro geeinigt. Eine Bestätigung der Vereine steht noch aus. Bereits am Montag soll der 28-Jährige in Gelsenkirchen vorgestellt werden.

Am Samstag hatte auch die "WAZ" von einer Einigung zwischen den Klubs berichtet, die Ablösesumme allerdings auf 16 Millionen Euro taxiert.

Rudy galt beim FC Bayern bereits seit Wochen als möglicher Abgang, war zwischenzeitlich aber auch als Neuzugang bei RB Leipzig gehandelt worden.

Obwohl er laut "Leipziger Volkszeitung" sogar das Trainingsgelände der Sachsen besichtigte, kam ein Transfer jedoch nicht zustande - dem Vernehmen nach aus finanziellen Gründen.

Rudy, der im Sommer des vergangenen Jahres ablösefrei von 1899 Hoffenheim zum FC Bayern gewechselt war, besaß beim Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2020.

Beim Saisonauftakt der Bayern gegen Hoffenheim stand der WM-Fahrer nicht im Kader.