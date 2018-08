Watzke erklärt Transferpolitik des BVB

Hans-Joachim Watzke gibt für den BVB die Champions League als Ziel aus

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat in einem Interview eingeräumt, dass der BVB der Verpflichtung eines Mittelstürmers nicht abgeneigt wäre.

"Seit Januar haben wir schon 97 Millionen Euro investiert, aber wenn wir die Möglichkeit haben, eine gute Nummer 9 zu verpflichten, warum sollten wir das nicht tun", sagte Watzke im Gespräch mit dem Fernsehsender "n-tv".

Medienberichten zufolge steht der BVB kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Paco Alcácer vom FC Barcelona. Der Spanier könnte die Lücke im Kader der Dortmunder schließen, die nach dem Ende der Leihe von Michy Batshuayi entstanden war.

Trotz dieses personellen Engpasses im Sturmzentrum hat der Champions-League-Teilnehmer in diesem Sommer zunächst hauptsächlich Defensivspieler verpflichtet.

Watzke erklärte, warum dieser Schwerpunkt in der Transferpolitik gelegt wurde: "Es war keine Demonstration der Stärke wie wir letztes Jahr in die Champions League eingezogen sind. Unter anderem ist uns aufgefallen, dass wir Leute brauchen, die sich auch mal wehren, die Zweikämpfe gewinnen und auch mal ein bisschen böse werden", so der 59-Jährige.

Situation auf dem Transfermarkt für den BVB "ein Stück Wahnsinn"

Dass die Neuzugänge allein in diesem Sommer bereits über 70 Millionen Euro gekostet haben, ist für den BVB-Boss zwar bemerkenswert aber auch alternativlos: "Was sollen wir machen? Sollen wir sagen, weil uns das ganze nicht passt machen wir den Verein zu? Wir müssen da mitspielen, uns aber auch im Klaren sein, dass es schon ein Stück Wahnsinn ist."

Mit dem jetzigen Kader sei der BVB für die kommenden Herausforderungen aber gut gerüstet. "Champions League ist unser Maßstab. Darunter sollte es nicht sein", stellt Watzke die Ziele für die Saison klar.

Als Herausforderer des FC Bayern im Kampf um die Meisterschaft sieht Watzke die Schwarz-Gelben jedoch nur mit Einschränkungen: "Natürlich können wir am Anfang versuchen, punktuell die Bayern zu ärgern. Es wäre schön, wenn wir die Bayern diese Saison in einem Spiel mal wieder schlagen könnten."