Martínez äußert sich zu Barca-Gerüchten

Javi Martínez fühlt sich beim FC Bayern München pudelwohl

Seit 2012 spielt Javi Martínez beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. Doch vor seinem Wechsel von Athletic Bilbao in die bayerische Landeshauptstadt hätte es den Spanier fast nach England verschlagen.

"Bevor ich hierher nach München kam, gab es Interesse aus England. Es gab von dort damals auch ein konkretes Angebot", gab der 29-Jährige in einem "kicker"-Interview zu. Um welchen Verein es sich dabei handelt, wollte Martínez nicht preisgeben.

Seine Entscheidung, zum FC Bayern zu wechseln, hat der Defensiv-Spezialist bis heute nicht bereut.

In den letzten Jahren wurde der Weltmeister von 2010 mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Doch ein Abschied aus München kam nie wirklich infrage. "Da gab es mal was, aber ganz ehrlich: Ich habe davon nur aus den Medien erfahren. Etwas Konkretes war da nicht", der der Defensiv-Allrounder.

Obwohl Martínez seit sechs Jahren beim Rekordmeister spielt, hat er zumindest außerhalb des Platzes nie eine tragende Rolle als Leader eingenommen.

"Ich habe eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft auf dem Platz, denn es handelt sich um die Verbindung zwischen Abwehr und Angriff", erklärte er und ergänzte: "Das zählt für mich, das Auftreten nach außen ist mir nicht so wichtig. Ich charakterisiere mich selbst als Mannschaftsspieler."

Leader beim FC Bayern? Martínez nennt Robben und Ribéry

Als Leader bezeichnete Martínez stattdessen Arjen Robben und Franck Ribéry. "Daran gibt es für alle wohl keine Zweifel, schon deshalb, weil sie so lange im Profigeschäft auf allerhöchstem Niveau dabei sind. Sie sind wirklich beispielhafte Profis. Wir Kollegen nehmen sie als Vorbild."

In dem Interview äußerte sich Martínez außerdem zu der Position, die er in der Saison einnehmen will: "Ich war immer Mittelfeldspieler, schon in der Jugend. Das ist die Position, die ich am besten kenne. Aber als Innenverteidiger habe ich festgestellt, dass mir auch das liegt."

Wo Martínez letzten Endes aufläuft, ist ihm egal. "Ich spiele da, wo Niko Kovac es möchte." Für den neuen Bayern-Coach fand der sechsfache deutsche Meister lobende Worte: "Ich kannte ihn ja nur aus der Ferne, wusste, was er mit Frankfurt schaffte, auch gegen uns. Wir haben unter ihm jetzt eine sehr harte Vorbereitung hinter uns, das wird uns über das Jahr hinweghelfen, auch taktisch bringt er uns voran.