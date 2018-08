Sebastian Rudy zum Medizincheck auf Schalke

Sebastian Rudy wechselt vom FC Bayern München zum FC Schalke 04

Sebastian Rudy wird vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München zum FC Schalke 04 wechseln - das steht seit dem Wochenende fest. Am Montag traf der Mittelfeldspieler laut "Sky" in Gelsenkirchen zum Medizincheck ein.

Nach Informationen des "kicker" unterschreibt der 28-Jährige auf Schalke einen Vierjahresvertrag. Die Königsblauen überweisen demnach einen Sockelbetrag von 16 Millionen Euro nach München.

In den Verhandlungen zwischen den beiden Klubs soll der FC Bayern zunächst eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro gefordert, Schalke aber nur 15 Millionen Euro geboten haben. Rudy selbst sowie sein Noch-Arbeitgeber hatten offenbar kein Interesse an einem Leihgeschäft, sodass es direkt zu einem festen Transfer kommt.

Auf Schalke verschärft Rudy den ohnehin harten Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld noch einmal zusätzlich. Neben dem Neuzugang, der laut "Bild" und "Sport Bild" schon am Montag in Gelsenkirchen vorgestellt wird, hoffen auch Weston McKennie, Omar Mascarell, Suat Serdar sowie Nabil Bentaleb auf Einsatzzeiten.

Den Algerier, so der "kicker", will Schalke entgegen anderslautender Spekulationen nicht abgeben. Nur wenn Bentaleb selbst den harten Kampf um die Stammplätze scheut, könnte er die Knappen in der laufenden Transferperiode noch verlassen.