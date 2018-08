Reschke hält Tür für Pavard-Abgang weiter offen

Verlässt Benjamin Pavard den VfB Stuttgart doch noch?

Sportvorstand Michael Reschke vom VfB Stuttgart kann einen Abgang von Weltmeister Benjamin Pavard in diesem Sommer immer noch nicht kategorisch ausschließen.

Sollte in Bezug auf Pavard noch "etwas Irrationales passieren", könnte es noch eine Kehrtwende in Causa Pavard geben, sagte Reschke nach der 0:1-Niederlage des VfB am Sonntag beim FSV Mainz 05. Die Wahrscheinlichkeit eines Last-Minute-Abgangs des 22 Jahre alten Abwehrspielers sei allerdings "sehr gering".

Pavard hatte nach seiner starken Saison für den VfB sowie einer glänzenden WM mit Frankreich zahlreiche Angebote europäischer Top-Klubs vorliegen, soll sich aber laut "Stuttgarter Nachrichten" für den Verbleib in Stuttgart entschieden haben.

Für den kommenden Sommer soll der Youngster beim FC Bayern München im Wort stehen. Dann kann Pavard den VfB für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 35 Millionen Euro verlassen - vorausgesetzt, die Schwaben qualifizieren sich nicht für die Champions League.

Pavard hatte beim Spiel in Mainz sein erstes Pflichtspiel für Stuttgart nach der WM absolviert. Trotz der bitteren Pleite seines Teams zeigte der Schlüsselspieler eine starke Leistung.