Schweinsteiger mit Orden ausgezeichnet

Bastian Schweinsteiger erhält Verdienstorden vor Abschiedsspiel beim FC Bayern

Der 2014er-Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger ist im Vorfeld seines Abschiedsspiels vom FC Bayern München mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden.

Der 34-Jährige, mittlerweile in Diensten des US-Klubs Chicago Fire, erhielt am Montag die Auszeichnung im Marmorsaal des Prinz-Carl-Palais in München vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU).

"Ich bin überwältigt. Ich nehme den Orden im Namen aller Bayern-Fans entgegen. Den hätten viele andere auch verdient gehabt", sagte Schweinsteiger. "Sie sind Bayern und haben für Bayern Hervorragendes geleistet", sagte Söder und bezeichnete Schweinsteiger als "lebende Legende".

Beim WM-Triumph 2014 gegen Argentinien habe er den "Rocky-Blick" gezeigt und seinen Willen zum Sieg auf die Mannschaft übertragen. Bei der Ehrung waren auch die Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß anwesend.

Am Dienstag (20:30 Uhr) tritt Schweinsteiger in der Münchner Allianz Arena mit Chicago bei den Bayern an. Schon am Sonntag trainierte er mit seinem aktuellen Team auf dem Klubgelände an der Säbener Straße und gab den zahlreichen Bayern-Fans Autogramme.

Schweinsteiger stammt aus Kolbermoor im oberbayerischen Landkreis Rosenheim. Er durchlief die Jugendmannschaften von Bayern München und verbrachte auch den Großteil seiner Profikarriere beim Rekordmeister.

Er gewann unter anderem acht deutsche Meistertitel sowie die Champions League (2013), zudem wurde der 121-malige Nationalspieler 2014 mit der DFB-Elf in Brasilien Weltmeister.