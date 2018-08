Neustädter und Rausch im russischen Aufgebot

Roman Neustädter steht im Aufgebot der Sbornaja

Die ehemaligen Bundesliga-Profis Roman Neustädter und Konstantin Rausch stehen im vorläufigen 25-köpfigen Kader des WM-Viertelfinalisten Russland für die ersten Nations-League-Spiele der Sbornaja.

Trainer Stanislav Cherchesov verzichtet auf den am Knie verletzten Stammkeeper Igor Akinfeev, der in Deutschland näher untersucht wird, und Angreifer Fjodor Smolow.

Die russische Auswahl trifft am 7. September in Trabzon auf die Türkei und am 10. September in Rostow am Don auf Tschechien. Rausch und Neustädter hatten bei der WM-Endrunde im Sommer in Russland keine Berücksichtigung gefunden.