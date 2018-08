Ferretti wieder Interimscoach bei "El Trí"

Erneut Interims-Coach von Mexiko: Ricardo Ferretti

Der Brasilianer Ricardo "Tuca" Ferretti wird die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft bei den anstehenden Länderspielen als Interimscoach trainieren.

"Willkommen zurück!", schrieb der mexikanische Verband auf Twitter. Der 64-Jährige ist bereits zum zweiten Mal als Übergangstrainer für El Trí im Einsatz. 2015 betreute er die Mexikaner bei einem Spiel gegen die USA.

Vorgänger Juan Carlos Osorio war mit seinem Team bei der WM 2018 im Achtelfinale an Brasilien gescheitert.

Ferretti wird nach Angaben des mexikanischen Verbandes für zwei Freundschaftsspiele engagiert. Am 7. September tritt El Trí gegen Uruguay an, am 11. September gegen die USA.