Peter fehlt DFB-Frauen im Showdown um das WM-Ticket

Fehlt den DFB-Frauen verletzungsbedingt: Babett Peter

Die deutschen Fußballerinnen müssen in ihren entscheidenden Spielen um die WM-Qualifikation am Samstag auf Island und drei Tage später auf den Färöern ohne Babett Peter auskommen.

Die erfahrene Innenverteidigerin vom Double-Gewinner VfL Wolfsburg fällt wegen einer Muskelverletzung im Bauchbereich aus. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte, nominierte Bundestrainer Horst Hrubesch daher Johanna Elsig von Turbine Potsdam nach.

Hrubesch versammelt sein Team am Dienstag zur Vorbereitung in Grassau. Auf dem Weg zur WM 2019 in Frankreich belegt der zweimalige Welt- und achtmalige Europameister in der Gruppe 5 nach sechs von acht Spielen einen Punkt hinter Island (16) den zweiten Rang.

Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die vier besten Zweiten ermitteln in Playoffs den letzten europäischen Teilnehmer.