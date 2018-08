Barca-Stürmer Alcácer vor Medizincheck beim BVB

Paco Alcácer steht vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund wird sich wenige Tage nach dem gelungenen Auftakt in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig (4:1) im Angriff verstärken. Paco Alcácer vom FC Barcelona könnte schon bald offiziell dem Kader des BVB angehören.

Informationen der "Ruhr Nachrichten" zufolge ist der neue Angreifer der Borussia bereits am Montagabend in Dortmund gelandet. Dort wurde er von Chefscout Markus Pilawa in Empfang genommen und ins Hotel begleitet.

Noch am Dienstag steht demnach der obligatorische Medizincheck bevor. Erwartet wird, dass die Verantwortlichen des BVB den Transfer danach bestätigen werden.

Am Montagmittag hatte sich Sportdirektor Michael Zorc am Rande des öffentlichen Trainings erneut äußerst bedeckt gehalten. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch etwas passiert", zitieren die "Ruhr Nachrichten" den 56-Jährigen.

Dem Vernehmen nach wechselt der 24 Jahre alte Stürmer für ein Jahr auf Leihbasis zu Borussia Dortmund. Im Gegenzug überweist der Bundesligist zwei Millionen Euro an den FC Barcelona.

Außerdem übernehmen die Schwarz-Gelben das Gehalt von Alcácer, der rund vier Millionen Euro jährlich verdienen soll. Überzeugt der Spanier die BVB-Verantwortlichen, könnte er dank einer Kaufoption in Höhe von 26 Millionen Euro fest wechseln.