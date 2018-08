Findet der HSV beim VfB Stuttgart den Jairo-Ersatz?

Berkay Özcan könnte den VfB Stuttgart in Richtung Hamburger SV verlassen

Nach der schweren Verletzung von Jairo Samperio sucht Fußball-Zweitligist Hamburger SV kurz vor Schließung des Transferfensters offenbar weiter nach Ersatz. Nun könnte der HSV beim VfB Stuttgart fündig werden.

Wie die "Bild" berichtet, steht Berkay Özcan auf der Liste des Nordklubs. Der 20-Jährige zähle zum engsten Kandidatenkreis und könnte noch bis Freitag in die Hansestadt wechseln. Bis Freitagabend um 18:00 Uhr könnte der HSV noch Transfers tätigen.

Özcan hat beim VfB Stuttgart noch einen Vertrag bis 2021. Das Eigengewächs der Schwaben schaffte in der vergangenen Saison den Durchbruch im Ländle und stand 17 Mal in der Bundesliga auf dem Feld. Beim 2:0-Sieg gegen Werder Bremen am 31. Spieltag erzielte er seinen ersten Liga-Treffer.

Bei den Rothosen würde Berkay Özcan auch auf einen alten Bekannten treffen. Schließlich wäre er nicht der erste Stuttgarter, der sich in diesem Sommer dem HSV anschließt. Mittelfeldspieler Orel Mangala hat sich auf Leihbasis für ein Jahr den Hamburgern angeschlossen.

Ähnlich könnten die Stuttgarter Verantwortlichen bei Berkay Özcan vorgehen. Der junge Offensivspieler besitze "ein ordentliches Bundesliganiveau", so Manager Michael Reschke zuletzt. In den 18-Mann-Kader hat es der 20-Jährige in dieser Saison in den ersten beiden Pflichtspielen (0:2 bei Hansa Rostock, 0:1 bei Mainz 05) aber nicht geschafft. Laut "Stuttgarter Nachrichten" strebt der VfB deshalb ein Leihgeschäft an.

Allerdings, so die "Bild" weiter, ist der türkische Nationalspieler Özcan beim Zweitligisten aus Hamburg nicht die erste Wahl. Ganz oben auf der Wunschliste soll ein nicht namentlich genannter Spieler stehen. Der "Hamburger Morgenpost" zufolge könnte unterdessen Balázs Dzsudzsák die Rolle von Jairo Samperio künftig übernehmen. Der Ungar ist seit Juli auf Vereinssuche.