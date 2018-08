Nach Patzer: VfB-Star Badstuber reagiert auf Kritik

Holger Badstuber patzte zum Saisonstart in Mainz

Holger Badstuber hat öffentlich auf die lautstarke Kritik an seiner Person nach der Niederlage des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zum Saisonstart reagiert.

"Konstruktiver Kritik habe ich mich schon immer gestellt. Wichtig ist, RESPEKT zu zeigen", twitterte der ehemalige Nationalspieler am Dienstagmittag und bezog damit Stellung zu den Anfeindungen, die ihm in den letzten Tagen entgegen geschlagen waren.

Badstuber hatte nach einem fatalen Stellungsfehler zum Ligaauftakt beim 1. FSV Mainz 05 den entscheidenden Gegentreffer mit verursacht, nachdem er sich schon beim blamablen Pokalaus bei Hansa Rostock eine Unsicherheit geleistet hatte.

Vor allem in der Stuttgarter Fan-Szene wurde daraufhin lebhaft über dem ehemaligen Bayern-Spieler diskutiert, mehrfach wurde seine Herausnahme aus der Startelf gefordert.

Auch bei Cheftrainer Tayfun Korkut soll Badstuber mittlerweile als Wackelkandidat gelten und könnte schon bald gegen Innenverteidiger Timo Baumgartl ausgetauscht werden. Einzig Weltmeister Benjamin Pavard gilt bei den Schwaben im Defensivzentrum noch als gesetzt.

Neben seinen folgenschweren Patzern wird Badstuber auch seine Körpersprache auf dem Spielfeld angekreidet. Zu schnell lasse sich der Abwehrmann von negativen Erlebnissen aus dem Konzept bringen, zu schnell fluche er über Mitspieler, Gegner und Schiedsrichter.

Immerhin in den Sozialen Medien hatte Badstuber zuletzt eine entsprechende Reaktion angekündigt, als er via Instagram mitteilte: "Ich werde meine Lehren ziehen und intensiv an mir arbeiten."