Schweini spricht über Karriereende und Bayern-Rückkehr

Der Vertrag von Bastian Schweinsteiger bei Chicago Fire läuft am Jahresende aus

Der Vertrag von Weltmeister Bastian Schweinsteiger beim MLS-Klub Chicago Fire läuft am Ende des Jahres aus. Zu seinem Karriereende und einem möglichen Engagement in der Führungsriege des FC Bayern München äußerte sich der "Fußballgott" jetzt.

"Ob ich noch ein oder zwei Jahre spielen will und bei Fire, überlege ich mir ab Oktober", sagte Schweinsteiger in einem "Bild"-Interview und ergänzte: "Ende des Jahres werden wir sehen, ob ich noch Lust habe. Aktuell habe ich sehr viel Spaß am Fußball."

Außerdem sei der Mittelfeldspieler trotz seiner 34 Jahre noch fit und seine Familie fühle sich in Chicago sehr wohl. Nach seiner aktiven Karriere wolle Schweini aber auf jeden Fall nach Europa zurückkehren.

Auf einen möglichen Job in der Führungsriege seines Ex-Klubs FC Bayern angesprochen, reagierte Schweinisteiger ausweichend. "Im Moment ist das sehr weit weg", so der achtfache Deutsche Meister: "Es ist aber sinnvoll, wenn Ex-Spieler das Sagen im Verein haben. Das beweisen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge seit Jahren."

Auch bei Trainer Niko Kovac sei schön zu sehen, dass "auf die Bayern-DNA" gesetzt wird. "Mich freut es sehr, denn Niko und Robert sind ein tolles Trainer-Duo", lobte er die Coaches.

Am Dienstag trifft Schweinsteiger mit Chicago Fire im Rahmen seines Abschiedsspiels auf die Münchener. "Bei Bayern habe ich eine besondere Bindung zu den Fans, daher kann es emotional werden", kündigte der Champions-League-Sieger von 2013 an: "Bei meinem Abschied von der Nationalmannschaft habe ich die Emotionen wirklich unterschätzt vorher. Als ich in die Gesichter der Fans geschaut habe, hat mich das dort sehr berührt."