Danso und Wöber im U21-Team

Kevin Danso steht gegen Armenien und Gibraltar im U21-Kader

Die A-Team-erfahrenen Verteidiger Kevin Danso und Maximilian Wöber stehen diesmal im Kader von Österreichs U21 für die Länderspiele gegen Armenien und Gibraltar.

Österreichs U21-Teamchef Werner Gregoritsch hat am Dienstag seinen 23-Mann-Kader für die bevorstehenden Qualifikationsspiele am 7. September (18:00 Uhr) in Ritzing gegen Armenien sowie am 11. September (17:00) in Gibraltar bekanntgegeben. Mit dabei sind auch die A-Team-erfahrenen Abwehrspieler Kevin Danso und Maximilian Wöber.

Die Mannschaft trifft am Sonntag in Bad Erlach zusammen, um mit der Vorbereitung auf die beiden Partien zu beginnen. Österreich liegt nach sechs von zehn absolvierten Spielen in der Gruppe 7 mit zwölf Punkten hinter Serbien (18/6 Spiele) und Russland (16/7) auf Rang drei. Die Chancen auf die Qualifikation für die EM-Endrunde 2019 in Italien sind noch intakt. Der Gruppensieger ist fix qualifiziert, die vier besten Zweiten aller neun Gruppen spielen im Playoff um die zwei letzten Tickets.

"Nach den beiden unglücklichen Niederlagen gegen Serbien und Russland haben uns viele schon abgeschrieben. Deshalb wollen wir mit zwei Siegen jetzt erst recht beweisen, dass wir die EM-Qualifikation noch nicht aufgegeben haben", betonte Gregoritsch. Armenien hält als Vierter nach sieben Spielen bei sieben Punkten, Gibraltar ist mit drei Zählern aus acht Partien Sechster und Letzter.

Österreichs U21-Teamkader gegen Armenien und Gibraltar

TOR: KREIDL Johannes (SV Guntamatic Ried), PENTZ Patrick (FK Austria Wien), SCHLAGER Alexander (LASK)

VERTEIDIGUNG: BAUMGARTNER Dominik (FC Wacker Innsbruck), DANSO Kevin (FC Augsburg/GER), FRIEDL Marco (SV Werder Bremen/GER), INGOLITSCH Sandro (SKN St. Pölten), LIENHART Philipp (SC Freiburg/GER), MARESIĆ Dario (SK Puntigamer Sturm Graz), POSCH Stefan (TSG 1899 Hoffenheim/GER), ULLMANN Maximilian (LASK), WÖBER Maximilian (Ajax Amsterdam/NED)

MITTELFELD: HAAS Manuel (SKN St. Pölten), HONSAK Mathias (Holstein Kiel/GER), HORVATH Sascha (SG Dynamo Dresden/GER), LAIMER Konrad (RB Leipzig/GER), LJUBICIC Dejan (SK Rapid Wien), LOVRIĆ Sandi (SK Puntigamer Sturm Graz), PROKOP Dominik (FK Austria Wien), WOLF Hannes (FC Red Bull Salzburg)

ANGRIFF: JAKUPOVIĆ Arnel (FC Empoli/ITA), KVASINA Marko (SV Mattersburg), SCHMIDT Patrick (FC Flyeralarm Admira)

apa/red