Stürmer Roope Riski verlässt St. Pölten

Roope Riski wechselt in die zweite griechische Liga

Der finnische Stürmer Roope Riski wechselt leihweise vom SKN St. Pölten zum griechischen Zweitligisten AOX Kissamikos.

Der Bundesligaverein SKN St. Pölten verleiht seinen Stürmer Roope Riski bis zum Saisonende an den griechischen Zweitligisten AOX Kissamikos.

Der 27-jährige Finne steht bis 2020 in St. Pölten unter Vertrag und erzielte in der abgelaufenen Saison in 25 Meisterschaftspartien fünf Tore.

Roope Riski wird für den Rest der Saison nicht mehr das Dress des SKN St. Pölten überstreifen. Der 27-Jährige wird bis zum Saisonende in die zweite griechische Liga an den kretischen Klub AOX Kissamikos verliehen. Alles Gute für diese Aufgabe Roope! ✊ #weareone #inundaut pic.twitter.com/SOz38CuyWv — SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) 28. August 2018

apa