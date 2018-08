Fix! BVB verpflichtet Paco Alcácer vom FC Barcelona

Paco Alcácer verstärkt Borussia Dortmund

Das Warten hat ein Ende: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat wenige Tage vor Ende der Transferperiode Nägel mit Köpfen gemacht und Paco Alcácer vom spanischen Meister FC Barcelona verpflichtet.

Das bestätigte der BVB am frühen Dienstagabend mit einem humorvollen Video im Stile der Dating-App Tinder. Der 24-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis zum BVB und trägt künftig die Rückennummer 9.

Für den spanischen Stürmer überweisen die Schwarzgelben laut Medienberichten 2,2 Millionen Euro Leihgebühr nach Spanien und übernehmen das volle Gehalt des ehemaligen Nationalspielers. Außerdem soll es für Alcácer eine Kaufoption in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro geben.

"Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung in der Bundesliga. Der BVB mit diesen unglaublichen Fans ist auch für mich etwas total besonderes und spezielles. Diese Südtribüne hat für jeden Spieler etwas Magisches", sagte der Angreifer gegenüber "Bild" und fügte an: "Ich bin davon überzeugt, dass Borussia riesiges Potenzial hat und mit Lucien Favre einen Super-Trainer hat. Ich freue mich riesig darauf."

Der beidfüßige Offensivmann spielte seit 2016 bei Barca, musste sich seitdem aber mit der Reservistenrolle hinter Stürmerstar Luis Suárez begnügen. In der abgelaufenen Spielzeit stand er lediglich achtmal in der Startelf, erzielte dabei vier Saisontore für die Blaugrana.

Vor seiner Zeit bei den Katalanen spielte Paco Alcácer bereits beim FC Valencia und FC Getafe in der Primera División. Insgesamt traf er bislang 43 Mal in 150 Spielen in La Liga.