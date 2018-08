Roter Stern fiebert dem Anpfiff entgegen

Roter Stern Belgrad könnte ein Unentschieden bereits reichen

Red Bull Salzburgs letzter Gegner auf dem Weg zur ersten Champions-League-Teilnahme geht mit einer großen Portion Optimismus ins Playoff-Rückspiel in Wals-Siezenheim.

Roter Stern Belgrad peilt genauso wie Red Bull Salzburg am Mittwoch (21:00 Uhr) in Wals-Siezenheim den Einzug in die Gruppenphase der Champions League an. "Wir sind bereit und fiebern dem Anpfiff entgegen", sagte Abwehrspieler Filip Stojković bei der Abschlusspressekonferenz in Salzburg. Auf die "Bullen" hat man sich gut eingestellt: "Wir wissen, was wir zu tun haben."

>> Liveticker: Red Bull Salzburg gegen Roter Stern Belgrad

Nach dem 0:0 im Hinspiel ist alles offen. Den Serben reicht ab einem 1:1 jedes Remis zum Weiterkommen. "Es ist ein sehr wichtiges Spiel, aber das Leben wird danach weitergehen. Wir werden versuchen, unsere bestmögliche Leistung abzurufen, es gibt aber keinen Extradruck für die Spieler", verlautete Trainer Vladan Milojević.

Seine Kicker wollen sich von ihrer besten Seite präsentieren. "Wir glauben daran, dass wir Salzburg schlagen können", betonte Linksverteidiger Milan Rodić.

asdf