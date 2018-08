Schweinsteiger trifft für Bayern und sagt Servus

Bastian Schweinsteiger verabschiedet sich heute von den Fans des FC Bayern

Als Bastian Schweinsteigers besonderer Auftritt vorüber war, wurde er noch einmal gebührend gefeiert. Die Zuschauer in der Allianz Arena erhoben sich, klatschten minutenlang und huldigten ihrem "Fußballgott" nach seinem Abschiedsspiel bei Bayern München.

Das 4:0 (2:0) des Rekordmeisters gegen Schweinsteigers aktuellen Klub Chicago Fire war nur Beiwerk, im Mittelpunkt stand die Verneigung vor einem großen deutschen Fußballer.

Schweinsteiger genoss es, in der Allianz Arena noch einmal vor 75.000 Zuschauern auf dem Platz zu stehen, besonders in der zweiten Halbzeit als Kapitän seines Herzensklubs an der Seite von Thomas Müller, Franck Ribery oder Arjen Robben. Alle Münchner Spieler trugen wie Schweinsteiger die "31" auf dem Rücken, in der 83. Minute glückte ihm nach Flanke von David Alaba sogar das Tor zum 4:0.

"Servus an alle Münchner. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle hergekommen seid. Ich bin einer von Euch und werde immer einer von Euch bleiben", sagte Schweinsteiger nach dem Spiel ins Stadionmikrofon: "Meine Vergangenheit gehört nur dem FC Bayern und sonst keinem."

Bayern-Bosse adeln Schweinsteiger

"Die Stimmung ist fantastisch. Er hat den Abschied, den er verdient hat. Er ist ein Parade-Bayer", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei "RTL" über Schweinsteiger.

Von Präsident Uli Hoeneß und Rummenigge hatte der 34-Jährige schon vor dem Anpfiff eine Fotocollage mit den größten Momenten seiner Bayern-Karriere sowie einen traditionellen bayerischen Gamshut erhalten, die Fans ließen ihn durchgängig mit Sprechchören hochleben.

Die Bayern, so schien es, wollten sich in einer Partie, der der sportliche Ernst fehlte, möglichst nicht verletzen. Leon Goretzka misslang das. Der Nationalspieler musste in der 37. Minute raus, augenscheinlich mit einer Fußverletzung. Neben Schweinsteiger trafen Serge Gnabry (7.), Sandro Wagner (38.) und Robben (63.).

Als letzter Akteur war der Weltmeister von 2014 vor Spielbeginn zu Klängen der Rock-Ikonen Guns n' Roses durch ein Spalier auf den Rasen gekommen. "Basti is back", "Basti ist zurück" war in großen Buchstaben auf der Gegengerade zu lesen. In der ersten Halbzeit lief Schweinsteiger im Trikot seines aktuellen Klubs auf.

"Hat sich das ganze Jahr darauf gefreut"

Im Alter von 13 Jahren war Schweinsteiger zum Rekordmeister gekommen, 2015 verließ er die Bayern, drei Jahre später erhielt Schweinsteiger nachträglich seinen ganz besonderen Abend. Seine Ehefrau, die ehemalige Tennisspielerin Ana Ivanovic, sagte: "Es ist eine ganz große Ehre für ihn. Er hat sich das ganze Jahr darauf gefreut. Es hat ihm gefehlt, in seiner Arena zu spielen."

Schweinsteiger posierte vor all den Trophäen, die er mit dem FC Bayern gewonnen hatte. Meisterschalen, DFB-Pokale und natürlich ein Replikat des Henkelpotts für den Champions-League-Triumph 2013 im bisher einzigen Triplejahr der Münchner. Sein Coach damals war Jupp Heynckes, der als Trainer der Saison 2017/18 ausgezeichnet wurde und danach den Hauptdarsteller des Abends herzlich umarmte.

2016 hatte er nach 121 Länderspielen und dem WM-Titel 2014 schon in der Nationalmannschaft seinen Abschied gefeiert. Viele Wegbegleiter und Größen der Fußball-Branche waren nun zu Schweinsteigers letztem Auftritt als Bayern-Spieler in seinem ehemaligen "Wohnzimmer" erschienen - neben Franz Beckenbauer auch Skistar und Kumpel Felix Neureuther. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) war mit Präsident Reinhard Grindel, Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff und Bundestrainer Joachim Löw vertreten.

Am 23. Mai 2015 hatte Schweinsteiger sein letztes Pflichtspiel für den FC Bayern bestritten, danach war er nach 17 Jahren in München zu Manchester United gewechselt, bevor 2017 der Transfer zu Chicago Fire folgte. Ein Spiel für den FC Bayern kam nun noch hinzu, eines, dass er nie vergessen wird.

Der Liveticker zum Nachlesen:

FC Bayern München - Chicago Fire 4:0

Tore:

1:0 Gnabry (7.)

2:0 Wagner (38.)

3:0 Robben (63.)

4:0 Schweinsteiger (83.)

+++ "Es war eine Ehre" +++

Auch nach dem Spiel betont der 34-Jährige nochmals die Bedeutung des heutigen Spiels für ihn ganz persönlich:"Ich habe jede Sekunde genossen. Es war eine Ehre, nochmal für den FC Bayern zu spielen. Die Luft wurde hintenraus dünner, aber ich musste noch mein Tor machen. Ich bin hier aufgewachsen und habe die Bayern-DNA in mir."

+++ Ehrenrunde als Abgang des Champions +++

Unter den Klängen der Bayern-Hymne Forever Number 1 geht Schweinstieger auf seine letzte Runde durch die Allianz Arena. Die anderen Spieler haben inzwischen das Feld verlassen und überlassen ihm die Rasen ganz allein. Die Runde endet vor den treuesten Anhänger in der Südkurve. Schweinsteiger bekommt eine große Blockfahne überreicht, die er unter den Ovationen der Zuschauer vor dem Tor schwenkt.

+++ Schweinsteiger spricht zu den Zuschauern +++

"Vielen Dank, dass ihr mich so toll empfangen habt. Ich bin einer von euch und werde das immer bleiben. Danke an den FC Bayern. Dass ihr mir das Spiel ermöglicht habt, bedeutet mir sehr viel. Meine Vergangenheit gehört immer dem FC Bayern. Ohne euch wäre ich niemals hier."

+++ Offizielle Verabschiedung beginnt +++

Auf der Leinwand läuft eine Video-Montage, in der sich Freunde und Weggefährten mit netten Worten an Schweinsteiger richten. "Du warst immer ein Spieler, der mit ganzem Herzen beim FC Bayern war", sagt Uli Hoeneß. Neben ehemaligen Mitspieler bedanken sich auch andere Sportgrößen wie Angelique Kerber, Nico Rosberg oder Dirk Nowitzki bei Schweinsteiger.

+++ Schlusspfiff +++

Das war's. Pünktlich endet die zweite Hälfte und das große Verabschieden beginnt. Die Spieler beider Teams umringen nun den Mann des Abends, um Servus zu sagen. Jetzt wird sich Schweini noch selbst an das Publikum wenden und sich verabschieden.

+++ 89. Minute +++

Die letzten Minuten sind angebrochen. Spielerisch ist nach dem Schweini-Tor etwas die Luft raus. Alles macht sich bereits für die große Abschiedsparty nach dem Abpfiff.

+++ 83. Minute, Tor für den FC Bayern +++

Jetzt fällt das Tor! Schweinsteiger leitet die Szene mit seinem Pass auf die linke Außenbahn selbst ein. Dort spielt Ribéry auf Alaba weiter, während Schweinsteiger im Sprint nach vorne durchläuft. Die Flanke seines alten Kumpels schließt Schweini dann aus sieben Metern per Volley ab. Das Publikum feiert jetzt ausgelassen.

+++ 79. Minute +++

Sanchez - der neue Schlussmann der Gäste - fängt einen Schuss von Schweinsteiger und handelt sich damit die Missgunst der Zuschauer ein. Das Publikum quittiert diese Parade mit lauten Pfiffen. Auch die Fans des FC Bayern wollen noch das Schweini-Tor sehen.

+++ 76. Minute +++

In der Schlussviertelstunde spielt Schweinsteiger jetzt Mittelstürmer. So muss das doch was werden mit dem Treffer.

+++ 72. Minute +++

Wieder versucht es Schweini, der so langsam richtig schwer atmet. Diesmal kommt sein Abschluss sogar bis zum Schlussmann der Gäste, der den leicht abgefälschten Schuss jedoch sicher pariert.

+++ 70. Minute +++

Schweinsteiger will noch sein Tor. Wieder versucht er es aus der Distanz. Sein Schuss aus 17 Metern wird jedoch geblockt. Wann fällt endlich das langersehnte Schweini-Tor?

+++ 67. Minute +++

Jetzt fängt hier auch ein wenig der Spaß an. Alaba und Schweinsteiger hacken sich auf der linken Seiten unter und fordern den Ball. Arm in Arm nehmen die Spaßvögel den Ball an und spitzeln ihn gemeinsam weiter.

+++ 63. Minute, Tor für den FC Bayern +++

Müller legt den Ball am Sechzehner aus dem Zentrum auf Robben ab, der auf halbrechts freisteht. Der Niederländer zieht direkt mit Links per Vollspan ab. Vincent fälscht den Ball noch unhaltbar für seinen Keeper ab.

+++ 61. Minute +++

Neuer ist auch gleich gefordert. Im Starfraum ist Nikolic frei und prüft den Stammkeeper. Neuer ist sofort da, und parriert den Flachschuss sicher

+++ 60. Minute +++

Jetzt kommen die Stars des FC Bayern. Der Rekordmeister bringt nun Ribéry, Müller, Lewandowski, Robben, Neuer, Alaba und Thiago - ebenfalls allesamt mit der Nummer 31.

+++ 58. Minute +++

Wagner hat hier immer noch Lust, weitere Tore zu erzielen. Der Stürmer zieht von der Strafraumkante mit links ab und prüft Cleveland. Der ist aber zur Stelle und kann den Ball zur Ecke abwehren.

+++ 54. Minute +++

Fast! Die Bayern spielen Schweinsteiger schön frei. Bernat legt den Ball aus zentralen Position nach halblinks auf Schweinsteiger, der direkt abzieht. Seine amerikanischen Kollegen blocken den Schuss jedoch zur Ecke. Nach der Ecke versucht Jeong es mit einem frechen Hackentrick am kurzen Pfosten, der jedoch nur ans Außennetz geht.

+++ 51. Minute +++

Da war mehr drinnen für Chicago. De Leeuw bekommt den Ball auf Höhe des Elfmeterpunkts. Der Offensivakteur der Gäste zögert jedoch einen Augenblick zu lange, sodass Sanches klären kann. Da hat der Münchner auch gut mit nach hinten gearbeitet.

+++ 48. Minute +++

Der erste Abschluss im zweiten Durchgang für die Hausherren. Gnabry dribbelt von rechts in den Strafraum und schließt mit Links auf lange Eck ab. Cleveland blockt den Ball nach vorne ab, von wo aus Jeong drüber köpft.

+++ 46. Minute +++

Der Ball rollt wieder. Die Bayern haben fleißig durchgewechselt.

+++ Die Spieler sind zurück +++

Die Bayern-Spieler tragen in dieser zweiten Halbzeit zu Ehren Schweinsteigers alle das Trikot mit der Nummer 31. Die Fans der Müchner feiern die lebende Legende mit einer Choreo. Abgebildet ist Schweinsteiger mit dem Champions-League-Pokal in den Händen.

+++ Halbzeit in München +++

Ohne Nachspielzeit geht die erste Hälfte in München zu Ende. Wer hier mit einem Schützenfest gerechnet hatte, wurde bislang eines Besseren belehrt. Der FC Bayern geht dieses Abschiedsspiel durchaus fokussiert an und hat bislang keinerlei Geschenke verteilt. In typischer Manier hat der Rekordmeister von Anfang an das Geschehen kontrolliert und sich zunehmend Chancen erspielt. Durch die Treffer von Gnabry und Wagner führen die Münchner mit 2:0. Bleibt zu hoffen, dass in der zweiten Hälfte Bastian Schweinsteiger - dann im Trikot des FC Bayern - noch die Möglichkeit bekommt, sich auch für spielerische Aktionen feiern zu lassen.

+++ 44. Minute +++

Wieder Tor, Wieder Abseits. Cleveland - der Keeper von Chicago - kann einen Ball nicht festhalten und Wagner spitzelt den Ball ins Tor. Der Stürmer stand vorher jedoch im Abseits.

+++ 43. Minute +++

Wieder einmal versucht Schweinsteiger sich offensiv einzuschalten. Seinen Steilpass grätscht Kimmich jedoch humorlos ab. In dieser ersten Halbzeit schenken die Bayern dem Mann des Abends wirklich nichts.

+++ 38. Minute, Tor für den FC Bayern +++

James bringt den Ball aus dem linken Halbfeld auf den Fünfmeterraum, wo Wagner hochsteigt und den Ball aus kurzer Distanz wuchtig einköpft.

+++ 36. Minute +++

Das ist richtig bitter. Die Bayern müssen verletzungsbedingt wechseln. Goretzka bleibt nach einer rustikalen Grätsche liegen. Ein solches Einsteigen in einen Freundschaftsspiel ist nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. Der Neuzugang kann nicht weiter machen. Für ihn kommt der Jugendspieler Jeong.

+++ 33. Minute +++

Nächster Abschluss für Chicago. Katai kommt von links in den Strafraum und schließt ab. Seinen Flachschuss blockt Ullreich jedoch zur Seite ab. auf der Gegenseite versucht auch James wieder sein Glück. Der Kolumbianer trifft den Ball aber nicht richtig, sodass das Spielgerät rechts am Tor vorbei geht.

+++ 32. Minute +++

Erster Torschuss der Gäste. Die Bayern verlieren den Ball im Mittelfeld und Chicago schaltet schnell um. Nikolic hat gesehen, dass Ullreich etwas zu weit vor dem eigenen Tor steht und versucht es aus der Distanz. Sein Schuss aus über 30 Metern ist jedoch kein Problem für den Bayern Schlussmann.

+++ 30. Minute +++

Schweinsteiger geht im Zentrum ins Dribbling und stößt in die Hälfte der Bayern. Sein Steilpass wird jedoch abgefangen. Im Gegenzug kommt Sanches im Sechzehner zum Abschluss. Sein Schuss wird jedoch geblockt und dann mit vereinten Kräften geklärt.

+++ 26. Minute +++

Allzu viel Respekt zollen die alten Kollegen Schweinsteiger hier nicht. Bernat geht auf der linken Seite ins Dribbling und tunnelt den ehemaligen Mitspieler. Mehr als eine Ecke holt der Spanier danach aber nicht raus. Nach dem Eckball setzt Goretzka zum Fernschuss an und zielt abermals klar zu hoch.

+++ 25. Minute +++

Gute Ecke von Kimmich. Der Rechtsverteidiger schlägt den Ball an den Fünfmeterraum, wo Wagner jedoch knapp drüber köpft.

+++ 23. Minute +++

Doch auch die Bayern sind aktuell nicht wirklich zwingend. Sanches versucht es mit einem Distanzschuss aus gut 20 Metern, der jedoch klar drüber geht.

+++ 20. Minute +++

Die Bayern sind weithin klar besser und lassen den Gegner kaum einmal aus der eigenen Hälfte kommen. Schweinstieger hat bei den Gäste bislang die meisten Ballaktionen. Offensive Aktionen konnte der Routinier bislang jedoch nicht vorzeigen

+++ 15. Minute +++

Der Ball ist wieder im Tor, aber James stand klar im Abseits. Vorher hatten sich Wagner und Goretzka im Zusammenspiel schön durchkombiniert.

+++ 13. Minute +++

Erste gute Szene von Schweini. Im eigenen Sechzehner kommt er gerade noch rechtzeitig, um James den Ball vom Fuß zu klauen. Die Zuschauer sind gleich da und beklatschen die Aktion.

+++ 9. Minute +++

Die Müchner spielen hier tatsächlich bisher munter auf. Anscheinend haben die Spieler des Rekordmeisters Lust aufs Toreschießen. Die Gäste sind bisweilen hauptsächlich mit Defensivarbeit beschäftigt. Auch Schweinsteiger spielt entsprechend weit hinten - schon fast als Innenverteidiger.

+++ 7. Minute, Tor für den FC Bayern +++

Gnabry machts. Der Neuzugang der Bayern kommt über die rechte Seite un zieht aus 16 Meter einfach mal ab. Vincent fälscht den Ball ab, sodass Torhüter Cleveland keine Chance bleibt.

+++ 5. Minute +++

Nächster Abschluss für den Rekordmeister. Der Schuss von James geht aber klar über. Schweinsteiger wird indes bei jedem Ballkontakt von den Zuschauern gefeiert.

+++ 3. Minute +++

Fast die Führung für die Bayern. Nach einem schönen Steilpass von Kimmich ist Wagner auf halbrechts frei durch. Sein Schuss aufs lange Eck trifft aber nur die Pfosten.

+++ 1. Minute +++

Das Spiel läuft und nach nur 13 Sekunden muss es auch schon unterbrochen werden. Nach einer Flanke der Gäste stößt Sven Ullreich mit einem Gegenspieler zusammen und bleibt erstmal liegen. Für beide Akteure geht es aber weiter.

+++ Die Teams stehen bereit +++

Nach einem gemeinsamen Foto stellen sich die Teams nun den Formationen entsprechend auf. Es ist angerichtet!

+++ Das Licht ist aus, der Mann des Abend kommt +++

Unter den Klängen von Guns n' Roses Paradise City läuft Schweinsteiger allein in die abgedunkelte Allianz Arena ein. Vom Bayern-Präsident Uli Hoeneß und dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge gibt es im Vorfeld gleich mehrere Geschenke: Blumen, eine Foto-Montage mit Schweinis besten Szenen und ein Schmuckstück in Anlehnung an die bayrische Trachten-Kultur.

+++ Schweinsteiger vor dem Spiel schon emotional berührt +++

Schon vor dem Spiel spricht Schweinsteiger kurz im Interview: "Mir gehen sehr viele Bilder durch den Kopf. Es war schon beim Warmmachen sehr emotional."

+++ Schweinsteigers Ehefrau Ana Ivanovic erwartet mindestens zwei Tore +++

Schweinsteigers Ehefrau Ana Ivanovic betont im Vorfeld die Bedeutung des Spiels für "ihren" Basti: "Das ist eine ganz große Ehre für ihn. Er hat sich das ganze Jahr darauf gefreut. Das hat ihm die letzten Jahre sehr gefehlt, hier in seiner Arena zu spielen." Von ihrem Mann erwartet die ehemalige Tennisspielerin am heutigen Abend mindestens zwei Tore.

+++ Chicago betritt den Rasen +++

Schon bevor es zum Aufwärmen geht, haben sich Schweinsteigers Teamkollegen das erste Mal zum Spalier aufgestellt. Unter der Führung ihres Kapitäns geht es für die Amerikaner dann hinaus auf den Rasen in der Allianz Arena.

+++ Der FC Bayern beginnt mit der 1B-Elf +++

Der Aufstellung des Rekordmeisters merkt man an, dass es heute aus sportlicher Sicht nicht um allzu viel geht. Die Müchner rotieren im Vergleich zum Ligastart gegen Hoffenheim kräftig durch. Niklas Süle und Javi Martínez stehen heute Abend gar nicht erst im Aufgebot. Beide sind kurzfristig erkrankt.

Gegen diese Elf spielt @BSchweinsteiger in der ersten Halbzeit. 👍

+++ Schweinsteiger spielt zunächst für Chicago Fire +++

Inzwischen stehen die Aufstellungen für die erste Halbzeit fest. Im ersten Durchgang spielt Schweinsteiger im Trikot der Gäste und trägt natürlich auch die Kapitänsbinde.

+++ Ehemalige Mitstreiter erinnern sich +++

In Anbetracht der heutigen Verabschiedung teilten viele Weggefährten aus Schweinsteigers Zeit beim FC Bayern ihre Erinnerungen in den sozialen Medien.

Der heutige Sportdirektor der Bayern Hasan Salihamidzic weist auf Schweinsteigers Debüt hin, als er selbst noch für die Münchner aktiv war.

Stürmer-Star Robert Lewandoski ist insbesondere das gemeinsame Feiern nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft in Erinnerung geblieben.

+++ Aufnahme in die Hall of Fame des FC Bayern +++

Im Vorfeld des heutigen Spiels wurde Schweini bereits eine ganz besondere Ehre zuteil. Am Montag wurde der 34-Jährige in die Hall of Fame des FC Bayern aufgenommen. Damit ist der Weltmeister von 2014 der 18. Spieler, der in der Erlebniswelt des Rekordmeisters einen Stern erhält.

+++ Besondere Stadionbeleuchtung für den "Fußballgott" +++

Die Münchner Arena wird für das heutige Spiel auch entsprechend in Schale geworfen. Auf den markanten Leuchttafeln an der Außenfassade wird in Anlehnung an Schweinsteigers Trikotnummer die Zahl 31 zu sehen sein.

+++ Orden für den Fußball-Gott +++

Im Vorfeld der Partie ist Schweinsteiger mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. "Ich bin überwältigt. Ich nehme den Orden im Namen aller Bayern-Fans entgegen. Den hätten viele andere auch verdient gehabt", sagte Schweinsteiger.

+++ Ehemalige Weggefährten freuen sich +++

"Basti ist ein super Typ. Er ist Teil der Geschichte dieses Vereins. Es ist ein Spiel, das er verdient hat", erklärte Arjen Robben. Der ebenfalls 34-Jährige freut sich wie Franck Ribéry, Thomas Müller, Manuel Neuer, David Alaba und weitere Teamkollegen von früher auf Bastis Abschiedsabend: "Es wird schön sein, nochmal mit ihm auf dem Platz zu stehen."

+++ Spaß steht im Vordergrund +++

Am Dienstagabend wird es nicht ums Kämpfen gehen, sondern in erster Linie um den Spaß. Und vor allem darum, Schweinsteiger jenen gebührenden Abschied zu ermöglichen, der 2015 ausgeblieben war. Zu überraschend kam sein Wechsel zu Manchester United damals.

+++ 17 Titel mit dem FC Bayern +++

In 13 Jahren bei den Münchenern heimste Schweinsteiger insgesamt 17 Titel ein. Darunter acht Deutsche Meisterschaften und sieben DFB-Pokalsiege. Den wohl größten Erfolg auf Vereinsebene feierte er 2013 mit dem Gewinn der Champions League.

+++ Vorfreude ist riesig +++

75.000 Bayern-Fans werden das Stadion bis auf den letzten Platz füllen, um ihren "Fußball-Gott" zu feiern und ihn in der zweiten Halbzeit noch einmal im Trikot des Rekordmeisters zu erleben. Schweinsteiger freut sich auf einen großen, emotionalen Abend in seinem Zuhause. "Ich bin einfach nur froh, hier zu sein. Es ist ein sehr heimatverbundenes Gefühl, in München zu sein. Ich hatte wunderbare Jahre beim FC Bayern", sagte er.

+++ Hallo und herzlich willkommen +++

Am heutigen Dienstag ist es soweit: Bastian Schweinsteiger verabschiedet sich auf der großen Bühne von den Fans des FC Bayern München und wird mit einem Abschiedsspiel in der Allianz Arena geehrt. Der Mittelfeldspieler trifft mit seinem aktuellen Verein Chicago Fire aus der US-amerikanischen MLS auf seinen langjährigen Herzensklub den FC Bayern München. Der Mann des Abends wird jeweils eine Halbzeit für seinen aktuellen und seinen ehemaligen Klub bestreiten.