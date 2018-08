Sorgen bei Schalke: Tedescos Abwehr-Puzzle

Trainer Domenico Tedesco vom FC Schalke 04 steht vor einem Abwehr-Puzzle

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 plagen vor dem wichtigen Heimspiel gegen Hertha BSC am Sonntag akute Personalsorgen in der Abwehr. Trainer Domenico Tedesco muss improvisieren. Auch ein weiterer Neueinkauf ist nicht ausgeschlossen.

Er sei von Schiedsrichter Patrick Ittrich "durchbeleidigt worden", polterte Domenico Tedesco nach der bitteren 1:2-Pleite des FC Schalke 04 beim VfL Wolfsburg am ersten Bundesliga-Spieltag. Referee und Trainer waren während der Partie am Spielfeldrand in Streit geraten.

Insbesondere die Szene in der 66. Spielminute erregte die königsblauen Gemüter: Innenverteidiger Matija Nastasic sah nach einem harten Foul mit offener Sohle an Gegenspieler Wout Weghorst zunächst die Gelbe Karte. Nach Hinweis vom Video-Assistenten in Köln und Sichten der TV-Bilder entschied Ittrich dann auf Rot.

Die diskutable und in ihrer Entstehung unglückliche Entscheidung trug nicht nur zum aus Schalker Sicht negativen Ausgang des Spiels in der Volkswagen-Arena bei. Sie vergrößerte auch die Sorgenfalten von Tedesco im Hinblick auf die nächsten Wochen. Am Dienstag verkündete der DFB das Strafmaß für Nastasic: zwei Spiele Sperre. Ausgerechnet in der Abwehr, dem Schalker Prunkstück der vergangenen Saison, gehen dem Vizemeister die Spieler aus.

Schalke zunächst wohl mit Vierer- statt Dreierkette

Während Nastasics Rückkehr zumindest absehbar ist, fällt Benjamin Stambouli aufgrund seiner vorige Woche im Training erlittenen Syndesmose-Verletzung nach derzeitigem Stand sechs bis zehn Wochen aus. Der in der Defensive vielseitig einsetzbare Thilo Kehrer schnürt seine Fußballschuhe inzwischen für Paris Saint-Germain.

"Ich muss da mal nachzählen", scherzte Tedesco in Wolfsburg angesprochen auf seine dezimierte Hintermannschaft.

Die Rechnung ist einfach: Für das Abwehrzentrum stehen dem Erfolgstrainer aktuell nur Naldo und Neuzugang Salif Sané zur Verfügung.

Dazu kommt Nachwuchsspieler Niklas Wiemann, den Tedesco unlängst zwar für seine Trainingsleistung lobte, der bislang aber keinen Einsatz bei den Profis in seiner Vita stehen hat.

Wahrscheinlich, ja nahezu alternativlos ist, dass Tedesco von seinem im letzten Jahr überwiegend (und erfolgreich) praktizierten System mit Dreierkette in der Abwehr abrückt.

Stattdessen dürften Naldo und Sané in einer klassischen Viererkette innen verteidigen, flankiert womöglich von Allzweckwaffe Daniel Caligiuri (rechts) und Abdul Rahman Baba (links).

Wird Schalke noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv?

Nicht gänzlich ausgeschlossen ist es angesichts der dünnen Personaldecke, dass Schalke trotz der 16 Millionen Euro teuren Verpflichtung von Sebastian Rudy noch einmal auf dem Transfermarkt tätig wird.

Laut "kicker" dachten die Verantwortlichen bereits vor der Nastasic-Sperre darüber nach, den langfristigen Ausfall Stamboulis mit einem Neuzugang aufzufangen.

Konkrete Namen werden in der Gerüchteküche aktuell zwar nicht gehandelt. Nach dem millionenschweren Kehrer-Deal mit PSG sollen Schalke allerdings 50 Innenverteidiger aus aller Welt angeboten worden sein.

Womöglich findet einer davon bis kommenden Freitag um 18:00 Uhr noch seinen Weg ins Ruhrgebiet. Dann schließt das Transferfenster in der Bundesliga.

Tobias Knoop