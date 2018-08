Herrmann: "Habe nie mit anderem Verein gesprochen"

Patrick Herrmann spielt seit 2008 für Borussia Mönchengladbach

Die Zukunft von Patrick Herrmann beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach stand lange Zeit auf der Kippe. Dennoch ist für den Rechtsaußen offenbar immer nur ein Verbleib bei den Fohlen in Frage gekommen.

"Ich habe noch nie mit einem anderen Verein gesprochen. Nicht einmal in der guten Zeit, als wir in die Champions League eingezogen waren und größere Klubs bei mir angeklopft hatten, war ein Wechsel für mich ein Thema", so der 27-Jährige im Interview mit der "Sport Bild".

"Ich bin nicht der Typ, der beim nächstbesseren Angebot alles stehen und liegen lässt. Mich macht es glücklicher, hier die zehn Jahre erreicht zu haben, als mehr Geld auf dem Konto zu haben", erklärt Herrmann.

Der Rechtsfuß lässt durchblicken, dass er sich sogar vorstellen kann, seine Karriere im Trikot der Gladbacher zu beenden: "Im nächsten Jahr bin ich 28. Ich würde sehr gerne noch ein paar Jahre hier spielen. Wenn es nach mir geht, spiele ich noch mit 60 Jahren hier."

Herrmann kam bereits als 17-Jähriger nach Mönchengladbach. In den Jugendmannschaften der Borussia empfahl sich der Rechtsaußen schnell für größere Aufgaben und feierte 2010 schließlich sein Bundesligadebüt.

Abstiegskampf hat Herrmann und den Verein "zusammengeschweißt"

Seine Verbundenheit zum Klub sei in erster Linie dank der prägenden Erfahrungen in seinen ersten Jahren als Lizenzspieler gereift: "Als ich zu den Profis kam, lief es gar nicht gut. Wir spielten gegen den Abstieg. Im Winter der Saison 2010/11 waren wir abgeschlagen Letzter. Dann haben wir nach einer Aufholjagd noch die Relegation geschafft und uns gerettet. Das hat uns zusammengeschweißt. Nicht nur die Spieler, sondern den ganzen Verein, die Fans, die Stadt."

Dass diese Zuneigung im Fan-Lager auf Gegenseitigkeit stößt, freut Herrmann ganz besonders. Auch die Fans hätten sich über die sozialen Netzwerke dafür ausgesprochen, dass er bei der Borussia bleiben solle: "Wenn man dann liest, dass die Fans an mir hängen wie ich an ihnen und am Verein, dann gibt mir das ein sehr gutes Gefühl", erklärte Herrmann.

Doch trotz dieser Verbundenheit mit dem Verein habe sich der Außenbahnspieler mental schon ein Stück weit auf einen Abgang vorbereitet: "Ich habe auch darüber nachgedacht, wie es wäre, gegen Borussia hier in unserem Stadion zu spielen. Das wäre nicht schön gewesen", gab Herrmann zu.