Zorc kündigt weitere Abgänge beim BVB an

Michael Zorc will beim BVB noch weitere Spieler abgeben

Neuzugang Paco Alcácer steht womöglich vor dem Debüt bei Borussia Dortmund. Derweil könnten einige Spieler den BVB bis zum Ende der Transferperiode noch verlassen.

Trainer Lucien Favre hat noch nicht entschieden, ob der neue Mittelstürmer Paco Alcácer schon am Freitag (20:30 Uhr) im Bundesligaspiel bei Hannover 96 zum Debüt für Tabellenführer Borussia Dortmund kommt.

"Möglich. Vielleicht. Das werden wir morgen nach dem Training am Nachmittag sehen", kündigte der BVB-Coach am Donnerstag an.

Die Borussia hatte Alcácer für ein Jahr vom FC Barcelona ausgeliehen. Der BVB hat eine Kaufoption, durch die der 13-malige Nationalspieler für vier weitere Jahre an den Club gebunden werden kann. Alcácer, der an diesem Donnerstag 25 Jahre alt wird, hat in der spanischen Liga 151 Spiele bestritten und dabei 43 Tore erzielt.

Favre sagte, er sei glücklich über die Verpflichtung des Stürmers, der sowohl mit der Mannschaft kombinieren als auch in die Tiefe gehen könne: "Er muss sich eingewöhnen. Aber er gibt uns mehr Optionen." BVB-Sportdirektor Michael Zorc glaubt, "dass das gut passt".

Zorc sagte zum Kader der 30 Spieler, dieser sei "nicht zu klein". Deshalb geht der BVB-Sportdirektor davon aus, dass es bis zum Transferschluss am Freitag Veränderungen geben könnte.

"Wir sind bemüht, das Eine oder Andere noch umzusetzen", sagte Zorc und stellte klar, dass nur noch Spieler abgegeben werden sollen.