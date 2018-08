Schalke legt Einspruch gegen Nastasic-Sperre ein

Der FC Schalke 04 wehrt sich gegen die Sperre von Matija Nastasic

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat Einspruch gegen die Zwei-Spiele-Sperre für seinen Innenverteidiger Matija Nastasic eingelegt.

Das gaben die Königsblauen am Mittwoch bekannt. Nastasic hatte im Spiel in Wolfsburg am vergangenen Samstag (1:2) nach einem Foul gegen Wout Weghorst zunächst die Gelbe Karte gesehen, nach Hinweis des Videoassistenten Dr. Jochen Drees entschied Schiedsrichter Patrick Ittrich jedoch auf Platzverweis.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hatte den Serben am Dienstag als Folge der Entscheidung für zwei Spiele gesperrt. Damit würde der Innenverteidiger im kommenden Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC Berlin und im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach fehlen.