So lief die WM-Analyse von Joachim Löw

Bundestrainer Joachim Löw will Konsequenzen aus dem WM-Debakel ziehen

Joachim Löw hat sich bei seiner Analyse des WM-Desasters sehr selbstkritisch gezeigt. Zum Rücktritt von Mesut Özil fand Löw deutliche Worte. Zudem sprach er über Mario Götze, die Ausbootung von Sami Kedira und die "Playstation-Affäre" im DFB-Team.

- den Tagen nach dem K.o.: "Das WM-Aus war für mich und für uns alle natürlich ein absoluter Tiefschlag. Da gibt es nichts zu beschönigen. In Russland sind wir alle weit unter unseren Möglichkeiten geblieben und haben zurecht die Quittung dafür bekommen. Die ersten zwei, drei Tage danach waren bei mir persönlich geprägt von einem großen Frust, von Niedergeschlagenheit, von einer großen Enttäuschung und von einer großen Portion Wut."

- Arroganz bei der WM: "Mein allergrößter Fehler war, dass ich geglaubt habe, dass wir mit unserem dominanten Stil durch die Vorrunde kommen. Wenn wir dieses Spiel spielen, müssen alle Rahmenbedingungen stimmen, damit wir dieses hohe Risiko auch tolerieren können. Diese Rahmenbedingungen haben in diesen Spielen bei uns nicht gepasst. Es war fast schon arrogant. Ich wollte das auf die Spitze treiben und es noch mehr perfektionieren."

- Differenzen in der eigenen Mannschaft: "Da wird viel geschrieben, was auch so nicht zutrifft. Nach unserer Analyse konnten wir die Cliquenbildung mit Konflikt nicht identifizieren. Das stimmt so nicht. Es wird mal ein Spaß gemacht, das gehört dazu. Es gibt keine unüberbrückbaren Differenzen oder Konflikte, die nicht gelöst worden sind. Wir hatten aber nicht den unglaublichen Teamgeist, der sich bei der Nationalmannschaft manchmal auch nur im Lauf des Turniers entwickelt."

- Lehren aus dem Turnier: "Die Defensive stand viel mehr wieder im Vordergrund. Fast alle Mannschaften haben nur mit drei offensiven Spielern agiert. Es sind viel mehr Tore aus Kontersituationen gefallen. Die Standards haben eine nicht unwesentliche Rolle für diesen Erfolg. In einem K.o.-Wettbewerb ist eine Anpassung des Ballbesitzfußballs gefragt. Wir müssen unsere Spielweise adaptieren. Ich werde nicht mehr volles Risiko einfordern. Zweite Erkenntnis: Wenn man ein Turnier gewinnen will, muss man ein Feuer schüren und das muss sich immer mehr vergrößern. Nachdem wir 2014 an der Spitze waren, haben wir es in Russland nicht geschafft, neue Schlüsselreize zu setzen."

- Wechsel im Trainerstab: "Es bedarf natürlich auch Veränderungen. Wir hatten ein sehr, sehr großes Team, einen sehr großen Trainerstab. Wir wollten die Konzentration wieder etwas schärfen und kürzere Wege haben. Manchmal ist weniger mehr. Wir haben uns entschieden, dass Thomas Schneider nicht mehr im Trainerstab sein wird. Wir haben entschieden, dass Thomas Schneider die Leitung der Scoutingabteilung übernimmt. Wir wollten ganz bewusst einen Fachmann im Scouting-Team haben, was die Gegneranalyse betrifft."

- Mesut Özil: "Viele haben sich gefragt, warum ich mich dazu nicht geäußert habe. Es war so, dass sein Berater mich angerufen hat. Der Spieler selbst hat mich nicht angerufen. In der Vergangenheit war es sonst immer so. Mesut hat sich für einen anderen Weg entschieden. Ich habe mehrfach versucht, ihn zu erreichen, per SMS oder per Telefon. Es ist mir nicht gelungen, ihn ans Telefon zu bekommen. Das muss ich jetzt einfach mal akzeptieren. Wir haben die Situation absolut unterschätzt mit den Fotos."

- Sami Khedira: "Ich hatte ein längeres Gespräch mit ihm und habe ihm gesagt, dass ich jetzt Raum und Platz schaffen möchte auf dieser Position. Wir sprechen zu gegebener Zeit weiter. Sami hat sich klare Ziele gesetzt, er hat sich nach dieser WM in der Verantwortung gesehen. Momentan hab ich ihm gesagt, dass ich ihn nicht nominiere. Dann wird seine Leistung entscheiden."

- Leroy Sané: "Zum damaligen Zeitpunkt waren wie der Meinung, dass der Kader so der Beste ist. Dass der Leroy ein unglaubliches Talent hat, ist uns nicht verborgen geblieben. Ich habe ihm gesagt: Deine Zukunft bei der Nationalmannschaft, die muss dann nach der WM beginnen. Du kannst für uns ein sehr wichtiger Spieler in den nächsten Jahren werden. Es ist hypothetisch, jetzt zu sagen, das hätte man anders machen müssen."

- Achse des DFB-Teams: "Wir brauchen eine Achse, an denen sich die anderen orientiert. Die, die jetzt geblieben sind, haben die Qualität. Mats, Jérôme, Toni sind Spieler, die es auf internationaler Bühne bewiesen haben. Sie müssen das in den nächsten Wochen und Monaten auch unter Beweis stellen."

- Ilkay Gündogan: "Ilkay hatte sich im Trainingslager erklärt. Bei ihm weiß ich, dass er sich mit unseren Werten absolut identifiziert. Er konnte in dieser Situation nicht seine gewohnte Leistung abrufen. Aus sportlichen Gründen sehe ich den Ilkay für die nächsten zwei Jahre als wichtigen Spieler, weil er eine großartige Technik und ein großartiges Passspiel hat. Ich sehe in ihm einen Spieler, der den Durchbruch bei uns schafft. Sportlich war es für mich keine Frage, ihn einzuladen."

- dem angeblichen Internet-Verbot im DFB-Quartiert im Zuge der "Playstation-Affäre": "Eines kann ich mit Sicherheit sagen. Es wird viel geschrieben. Einmal war es zwei Tage nach einem Spiel, dann wurde das Internet abgestellt. Unsere Spieler sind wirklich wahnsinnig professionell, es gibt keinen Alkohol. In der Regel sind unsere Spieler auf ihren Zimmern. Was sie da machen, werden wir auch nicht immer kontrollieren. Aber was die Professionalität angeht, können sie davon ausgehen, dass unsere Mannschaft das sehr seriös macht. Dass sie nachts mal Karten spielen oder im Internet sind, ist alles auch nicht völlig unnormal. Das waren nicht die entscheidenden Dinge, dass wir das vergeigt haben."

- Mario Götze: "Mario Götze ist bei uns nicht abgeschrieben. Er hat ein gutes Alter und man weiß, dass er gute Qualitäten hat. Meine Sicht der Dinge ist: Er soll sich in Dortmund mal wieder richtig zeigen. Wenn er das schafft, dann wird er für uns mit Sicherheit wieder ein Thema."

+++ Löw sieht im Jugendbereich Nachholbedarf +++

"Die Ausbildung hat sich stark gewandelt. Für brauchen auf allen Positionen Spezialisten. Ich glaube, dass Frankreich, England und auch Belgien uns da ein Stück weit voraus sind. Die bilden Spieler mit besserer individueller Klasse aus. Wir sehen im Nachwuchsbereich, dass uns auf einigen Positionen solche Spieler fehlen.

+++ Löw über die Perspektive von Mario Götze +++

"Er hat gute Qualitäten. Wenn er erst es schafft, in Dortmund konstant gute Leistungen zu zeigen, dann ist er wieder ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Jetzt möchte ich von ihm nach seinem schwierigen letzten Jahr Konstanz sehen. Letztlich wird die Leistung entscheidend sein.

+++ Löw über den Neuanfang mit Gündogan +++

"Bei Ilkay weiß ich, dass er sich mit unseren Werten absolut identifiziert. Nach den Vorkommnissen konnte auch er seine gewohnte Leistung nicht abrufen. Aus sportlicher Sicht war es für mich aber gar keine Frage, ihn nicht einzuladen. Ilkay hat sich unlängst noch einmal zu unseren Werten bekannt. Mehr kann er nicht tun. Ich hoffe jetzt auf das Verständnis aller Fans."

+++ Löw über Sané +++

"Wir waren zum Zeitpunkt der Nominierung überzeugt, den besten Kader ausgewählt zu haben. Ich habe ihm aber schon damals gesagt, dass wir nach der WM über seine Rolle sprechen werden. Ich glaube er kann in Zukunft ein wichtiger Teil des Teams werden. Ich glaube aber auch, dass einzelne Änderungen im Kader das Scheitern nicht verhindert hätten."

+++ Löw über die Gruppenbildung im Kader +++

"Da werden auch Dinge geschrieben, die so nicht zutreffen. Nach unseren Gesprächen konnten wir das Problem unüberwindbarer Konflikte nicht identifizieren. Dieses Mal hatten wir nicht von Anfang an den Teamspirit wie noch 2014. Aber das Team ist untereinander gut klargekommen und wir hatten eine sehr professionelle Atmosphäre.

+++ Löw über den öffentlichen Druck +++

"Ich bin mir des öffentlichen Drucks bewusst. Wir wollen den Fans wieder Freude bereiten. Das kann nur funktionieren, wenn wir gegen Frankreich ein klares Zeichen setzen - unabhängig vom Ergebnis."

+++ Löws personelle Planung +++

"Die Nations League ist uns sehr wichtig. Mit der Analyse haben wir jetzt klare Ideen und Ansätze, um Taten folgen zu lassen. Ich denke, dass wir schon in den nächsten Wochen Ansätze verfolgen werden. Mit Thilo Kehrer, Nico Schulz und Kai Havertz stoßen drei Debütanten zum DFB-Team hinzu."

Der große personelle Umbruch bleibt erstmal aus. Lediglich Sami Khedira fehlt im Kader für die kommenden Spiele aus der Riege der erfahrenen Spieler. Löw stellt jedoch klar, dass Khedira nicht zurückgetreten ist.

+++ Bierhoff über seine Aufgabe +++

"Andere Nationen haben zuletzt aufgeholt. Wir müssen gerade im Nachwuchsbereich wieder neue Wege gehen, um wieder an die Weltspitze zurück zu finden. Wir haben im DFB viel Fachkompetenz. Dennoch müssen wir gerade die Rolle der Trainer stärken. Der neue Sportdirektor der Nationalmannschaft soll deshalb aus der Trainertätigkeit kommen"

+++ Bierhoff über fehlende Fannähe +++

"Wir sind unseren Bedürfnissen gegenüber den Fans nicht nachgekommen. Wir werden in Zukunft versuchen, die Bodenständigkeit wieder deutlicher zumachen. Für werden an Formaten arbeiten und die Nähe zu den Fans aufzuzeigen."

+++ Stab der Betreuer wird um elf Personen verkleinert +++

"Wir haben uns immer auch als Familie und als verschworenen Kreis verstanden. Dafür ist es nötig, dass der Kreis der Personen überschaubarer bleibt. Im Vergleich zum WM-Aufgebot werden wir elf Personen aus dem Umfeld der Nationalmannschaft streichen."

+++ Bierhoff will wieder mehr vorgeben +++

"Nationalspieler zu sein ist die größte Auszeichnung. Wir haben gespürt, dass die Spieler stolz sind, für Deutschland zu spielen. Dies war auch bei jedem Spieler, der zur WM gefahren ist so. In Zukunft werden wir aber wieder mehr einfordern und mehr vorgeben. In der Vergangenheit hatten wir einmal einen Leit-Kodex für das Zusammenarbeiten. Dies werden wir in Zukunft wieder stärker tun."

+++ Bierhoff zu Özil +++

"Mesut hat uns mit seinem Fußball bereichert und dazu beigetragen, dass wir 2014 Weltmeister werden konnten. Dass der Rücktritt nun auf diese Weise erfolgt ist, schmerzt uns alle. Wir haben die Entwicklung und auch den politischen Hintergrund unterschätz. Ich habe es noch nie erlebt, dass die Meinungen so weit auseinander gehen."

+++ Bierhoff: Habe Entwicklungen unterschätzt +++

"Ich bereue, dass ich einige Entwicklungen unterschätzt habe. Trotzdem dürfen wir uns nicht von Emotionen leiten lassen."

+++ Jetzt spricht Oliver Bierhoff +++

"Uns hat die richtige Einstellung gefehlt. Wir sind selbstgefällig auftreten und haben uns selbst und die Unterstützung der Fans als selbstverständlich hingenommen. Die Wucht der Kritik hat gezeigt, wie wichtig die Nationalmannschaft für die Menschen ist. Diese Kritik müssen wir nun nachvollziehen. Wir müssen uns jetzt auch selbst in Frage stellen."

+++ Löw weist Rassismus-Vorwürfe zurück +++

"Es gab in meiner Zeit beim DFB niemals auch nur den Ansatz von Rassismus. Die Spieler mit Migrationshintergrund haben in der Vergangenheit immer gern für Deutschland gespielt."

+++ Löw über Özil +++

"Ich hatte Kontakt mit seinem Berater. Bis heute hat Mesut mich nicht angerufen, obwohl ich versucht habe ich zu erreichen. In der Vergangenheit hatte ich immer gute Gespräche mit Spielern, die zurücktreten wollten. Mesut hat sich für einen anderen Weg entschieden."

+++ Die richtige Mischung im Team finden +++

"Viele Spieler können mehr als sie gezeigt haben. Wir müssen jetzt die Mischung finden aus Erfahrung und jungen, dynamischen, hungrigen Spieler. Ich bin voller überzeugen, dass wir das schaffen und in Zukunft wieder hungrig und taktische variabel agieren."

+++ Schneider nicht länger Co-Trainer +++

"Wir hatten einen sehr großen Trainerstab. In Zukunft wollen wir wieder etwas kürzere Wege und überschaubare Strukturen. Deshalb wird Thomas Schneider nicht länger für das Trainerteam tätig sein. Er wird für den DFB zusammen mit Urs Siegenthaler in Zukunft das Scouting übernehmen."

+++ "Hohe Intensität hat gefehlt" +++

"Wir hatten über 60 Prozent Ballbesitz. Im letzten Drittel fehlte uns aber die Intensität. Wir hatten nach drei Spielen zwar ein hohe Laufleistung aber uns haben die Sprints gefehlt. Auch unsere Spieleröffnung hat deutlich länger gedauert als in der Vergangenheit. So hatte der Gegner die Möglichkeit, sich zu organisieren."

+++ Löw hadert mit der Leidenschaft im Team +++

"Wir haben es nicht geschafft ein neues Feuer zu entzünden. Wir haben den bedingungslosen Einsatz in diesem Turnier nicht erreicht. Es war lediglich eine kleine Flamme da. Es wäre meine Aufgabe gewesen, dies einzufordern. Wir sind sehr strategisch an die Dinge heran gegangen und haben andere Aspekte vermissen lassen."

+++ Löw räumt Arroganz ein +++

"Ich war arrogant und habe versucht den Weg des Ballbesitzes zu perfektionieren. Stattdessen hätte ich auf eine ausgewogenen Spielweise setzten sollen. Wir müssen das Risiko minimieren und in Zukunft variabler spielen."

+++ Der Ballbesitz-Fußball hat ausgedient +++

"Die Defensive stand 2018 viel stärker im Fokus als zuletzt. Das Konterspiel wurde viel stärken akzentuiert und auch Standards haben eine wichtige Rolle gespielt. Die Zeit des Ballbesitz-Fußballs ist vorbei. Auch in der Champions League haben nicht Bayern München oder Manchester City gewonnen, die stark über Ballbesitz kommen, sonder Real Madrid mit ihrem eigenen Stil."

+++ Nicht nur ein Grund für das Scheitern +++

"Für das Scheitern gibt es nicht nur einen Grund. Deshaöb haben abgewartet. Ich wollte mit Spielern n ach ihrem Urlaub sprechen. Wir wollten auch abwarten, welche Teams bei der WM erfolgreich sind, um zu sehen welcher Fußball sich durchsetzt. Danach haben wir auch die letzten Turniere analysiert. 2010 haben wir in einem defensiven Turnier mit Kontern ein gutes Turnier gespielt, 2014 sind wir dann Weltmeister geworden. 2018 haben wir dann versucht über Ballbesitz die Spiele zu gewinnen. 2014 lagen wir in der goldenen Mitte."

+++ Löw im Austausch mit Bierhoff +++

"Am vierten Tag nach dem WM-Aus ahben Oliver Bierhoff und ich zusammen die Analyse begonnen. Wir beide haben gespürt, dass wir auch nach 14 Jahren im Amt noch die große Motivation und die Kraft haben, das was wir verbockt haben wieder gerade zu biegen."

+++ Löw beginnt seine Analyse +++

"Das WM-Aus war für mich und aus alle natürlich ein absoluter Tiefschlag. Da gibt es nichts zu beschönigen. Wir alle sind weit unter unseren Möglichkeiten geblieben und haben zurecht die Quittung dafür bekommen. Die ersten Tage nach dem Ausscheiden waren geprägt von Frust."

+++ Löw betritt die Bühne +++

Joachim Löw betritt soeben die Bühne in München. Die Spannung steigt. Zunächst begrüßt der Pressesprecher die anwesenden Journalisten.

+++ Neue Gesichter für das DFB-Team +++

Nach Informationen der "Sport Bild" soll Löw heute gleich mehrere neue Gesichter vorstellen. "Es werden ein paar neue Gesichter dabei sein", soll Löw im Vorfeld angekündigt haben. So soll Co-Trainer Thomas Schneider nicht länger in seiner Trainerfunktion für den DFB tätig sein. Es soll eine andere Rolle für ihn innerhalb des Verbandes gefunden werden.

+++ Auch Bierhoff auf der PK anwesend +++

Neben Bundestrainer Joachim Löw wird auch der Manager der deutschen Nationalmannschaft Oliver Bierhoff auf der heutigen Pressekonferenz anwesend sein.

+++ Merkwürdige Mitbringsel +++

Am Mittwoch berichtete die "Sport Bild" über Antonio Rüdiger und Julian Draxler, die mit einer Shisha und einem Spielkonsolen-Koffer zur WM gereist sein sollen. Mehr dazu hier.

+++ Wie groß fällt der personelle Umbruch im DFB-Team aus? +++

Die bevorstehende Nominierung wirft im Vorfeld eine zentrale Frage auf: Wie groß fällt der personelle Umbruch nach der enttäuschenden WM aus? Es sind erste Tendenzen zu erwarten, welche Spieler weiterhin zum Kern der Nationalmannschaft gehören und welche nicht.

+++ Wie schlecht war die Stimmung im DFB-Team wirklich +++

Besonders spannend wird sein, ob und wie der Bundestrainer auf die Vorwürfe zur Stimmung im Team reagiert. Nach dem Aufruhr wegen des Erdogan-Skandals um den zurückgetretenen Mesut Özil und Ilkay Gündogan hatten zuletzt weitere Enthüllung auf Aufsehen gesorgt. Demnach sei das Team während der WM in Russland tief gespalten gewesen. Wird Löw hierzu Stellung beziehen und Maßnahmen erklären?

+++ Welche Schlüsse zieht der Bundestrainer aus der verkorksten WM? +++

"Es bedarf tiefgreifender Maßnahmen, es braucht klare Veränderungen." Diese Maxime hatte der Bundestrainer direkt nach der WM aufgestellt. Auch DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte sich nach dem Vorrunden-Aus klar geäußert: "Ein Weiter-so wird es nicht geben." Heute will Löw der Öffentlichkeit nun erklären, was dies im Einzelnen bedeuten wird.

+++ Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Joachim Löw im Liveticker +++

Um 12 Uhr tritt der Bundestrainer in der Münchner Allianz Arena vor die Medien. Auf der Agenda steht die Präsentation seiner WM-Analyse sowie die Benennung des Kaders für die Länderspiele gegen Frankreich (6. September) und Peru (9. September).