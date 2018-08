Thomas Tuchel heiß auf Ex-Schützling

Eric Maxim Choupo-Moting steht noch in England unter Vertrag

Die Gerüchte um mögliche Last-Minute-Transfers des französischen Fußball-Meisters Paris Saint-Germain reißen nicht ab. Nachdem zuletzt immer wieder darüber spekuliert wurde, dass PSG mit Jérôme Boateng, Renato Sanches und Juan Bernat an gleich drei Akteuren des FC Bayern München dran sei, wird jetzt ein ehemaliger Schalker mit Paris in Verbindung gebracht.

Die die englische Boulevard-Zeitung "Sun" am Mittwoch berichtete, interessiert sich PSG um den deutschen Cheftrainer Thomas Tuchel nämlich für Eric Maxim Choupo-Moting.

Laut dem Medienbericht ist der Stürmer ins Blickfeld der Pariser gerückt, nachdem der Klub zuletzt Goncalo Guedes für rund 40 Millionen Euro Ablöse in die spanische Primera División zum FC Valencia abgegeben hatte. Seit dem sucht der französische Branchenprimus in der Offensivreihe noch eine Alternative zu den etatmäßigen Kräften um Neymar, Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Ángel Di María oder Julian Draxler.

Der Deutsch-Kameruner Choupo-Moting steht seit 2017 beim englischen Traditionsverein Stoke City unter Vertrag. In seiner ersten Spielzeit auf der Insel konnte er den Abstieg mit den Potters nicht verhindern und kickt seit diesem Sommer nur noch in der zweitklassigen Championship.

Kostenpunkt wohl 17 Millionen Euro

Choupo-Moting wird schon seit Tagen mit einem Last-Minute-Wechsel in Verbindung gebracht, hat in dieser Spielzeit noch keinen Ligaeinsatz für Stoke bestritten. Er steht in Stoke noch bis 2020 unter Vertrag und würde laut "Sun" um die 17 Millionen Euro Ablösesumme kosten.

Dass es für den gebürtigen Hamburger nun von der zweiten englischen Liga zu einem der besten Klubs in Europa gehen könnte, liegt vor allem an dessen Trainer Thomas Tuchel. Unter dem 44-Jährigen spielte Choupo-Moting zwischen 2011 und 2014 schon beim FSV Mainz und schaffte seinen endgültigen Durchbruch als Bundesligaspieler.

Nach den gemeinsamen erfolgreichen Jahren wechselte der 190-cm-Mann 2014 zum FC Schalke 04, für die er bis 2017 82 Bundesligaspiele (18 Tore) bestritt.