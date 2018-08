Stuttgart will Donis offenbar halten

Anastasios Donis vom VfB Stuttgart

Ergänzungsspieler Anastasios Donis vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart soll auch über den Freitag hinaus bei den Schwaben verbleiben. So heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Laut "kicker" planen die Klubverantwortlichen um Sportvorstand Michael Reschke derzeit nicht, den 22-Jährigen noch bis zum Ende der Transferperiode am Freitag um 18 Uhr verkaufen zu wollen.

Und das, obwohl der Grieche sportlich derzeit keine Rolle mehr in den Planungen von Cheftrainer Tayfun Korkut zu spielen scheint. Zum Bundesliga-Start beim 1. FSV Mainz stand Donis nicht einmal im Kader, eine Woche zuvor enttäuschte er beim Stuttgarter Pokalaus beim Drittligisten Hansa Rostock.

Die Gründe für sein Reservistendasein sind dem Mittelfeldmann schon mehrfach mitgeteilt worden. Im Vergleich zu seinen Konkurrenten Christian Gentner und Erik Thommy fehle es dem einstigen Jugendspieler von Juventus Turin am letzten Engagement. Vor allem, was die Defensivarbeit anbelangt.

Einsatz ausgerechnet gegen die Bayern?

Folgerichtig brachte es der beidfüßige Mittelfeldmann in seiner ersten Saison im Ländle nur auf elf Startelfeinsätze. Zu wenig für den stolzen Griechen, dem schon in seinem ersten Jahr Wechselwünsche nachgesagt wurden.

Donis hofft derweil darauf, am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) gegen den FC Bayern München wieder eine Rolle bei seinem Trainer Korkut zu spielen. Immerhin absolvierte er gegen den Deutschen Meister beim herausragenden 4:1-Erfolg seine stärkste Partie im VfB-Trikot. "Das war ein Wahnsinnsspiel, eine meiner besten Leistungen persönlich und wahrscheinlich der beste Auftritt von uns als Klub in der letzten Saison", meinte Donis im "kicker" zur der Top-Performance am 34. Spieltag.