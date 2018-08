Holtby über Saisonauftakt: "Ergebnisse sind gut"

Der Vertrag von Lewis Holtby beim Hamburger SV endet im kommenden Sommer

Der Hamburger SV scheint in der 2. Fußball-Bundesliga angekommen zu sein. Zuletzt gab es für die Hanseaten zwei klare Erfolge zu feiern. Mittendrin: Lewis Holtby, der nun über das Stadt-Derby gegen St. Pauli, die schwere Verletzung von Jairo und über seinen neuen Lebensstil gesprochen und gleichzeitig die Euphorie ein wenig gebremst hat.

"Die Ergebnisse seit dem Auftaktspiel [0:3-Pleite zuhause gegen Kiel, Anm. d. Red.] sind gut. Die zwei 3:0-Siege tun uns gut", erklärte Holtby gegenüber "Bild" und fügte an: "Ich hoffe, dass wir noch richtig durchstarten." Dazu müsse das Team allerdings sein Aufbauspiel noch optimieren, so der 27-Jährige weiter. "Die Pässe müssen natürlich alle an den Mann kommen. Wir arbeiten dran."

Er selbst will mit seiner großer Routine dazu beitragen, dass der Wiederaufstieg gelingt und sich persönlich weiterentwickeln. "Ich hoffe, der beste [Holtby, d. Red.] liegt noch vor uns", blickte der Mittelfeldmann nach vorn und führte aus: "Ich möchte mich immer verbessern, möchte aktuell Ruhe und Stabilität in unser Spiel bringen. Präsent sein, meinen Teil beitragen."

Dass es dann Ende September auch mit dem Derbysieg gegen den FC St. Pauli klappt, steht für den HSV-Profi fest. "Das wird ein geiles Spiel werden", ist sich Holtby sicher: "Ich freue mich riesig darauf. Nicht nur wir, sondern auch die Fans sind darauf heiß. Ein echter Kracher."

Holtby erklärt seinen Torjubel

Vorher sind jedoch noch einige Partien zu absolvieren. Schon am Samstag müssen die Rothosen bei Dynamo Dresden ran. Für den 27-Jährigen "definitiv ein Wegweiser". Danach wisse man schon, wo man steht. "Die Tabelle wird nach vier Partien schon ein wenig klarer aussehen", ist sich der Offensivmann sicher.

Einer fehlt in Dresden und auch gegen St. Pauli: Jairo Samperio. Der Spanier war erst vor Kurzem nach Hamburg gewechselt und verletzte sich im Training so schwer am Knie, dass er monatelang nur zuschauen kann. Holtby macht dieser Ausfall demütig. "Ich hatte noch zehn Minuten nach Jairos Verletzung Mühe, Schritte auf dem Trainingsplatz zu machen", berichtete der 27-Jährige, der seinen Jubel am letzten Spieltag erklärte: Mit der Aktion, sein Trikot nach dem 1:0 gegen Bielefeld hochzuhalten, wollten wir ihm eine Freude machen."

"Come back stronger": Tolle Aktion des HSV!

Vegane Marathon-Pläne

Holtby selbst läuft glücklicherweise weiter rund und möchte das auch nach der Karriere tun. Dann steht ein Start beim Hamburg-Marathon an. "Das ist fest eingeplant", verriet der HSV-Profi: "Ich habe sehr viel Freude am Laufen, habe gerade heute, als ich gejoggt bin, daran gedacht."

Seine Fitness führt der Mittelfeldmann auf seine vegane Ernährung zurück. "Ich kann da nur für mich sprechen. Ich fühle mich jetzt seit fast einem Jahr [...] viel besser. Wenn ich rückblickend daran denke, was ich alles gegessen habe, wird mir im Nachhinein noch schlecht", gab Holtby zu.