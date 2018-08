Bankdrücker Götze: Alles halb so wild?

Für Mario Götze verlief der Saisonstart beim BVB anders als erhofft

Nach einer mehr als unglücklichen letzten Saison wollte Mario Götze bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund endlich wieder in die Spur finden. Doch der Saisonstart beim BVB verlief für den Offensivstar ernüchternd. Aktuell scheint Götze außen vor, einen Silberstreif am Horizont gibt es dennoch.

Eigentlich tat Mario Götze alles, um rund um den BVB allerorten Optimismus zu verbreiten.

Er verschob seine Hochzeit, um unter Trainer Lucien Favre gleich von Beginn an Präsenz zu zeigen. Er versuchte sich in der Vorbereitung als defensiver Mittelfeldspieler, um variabler einsetzbar zu sein. Er übernahm in Abwesenheit von Marco Reus und Lukasz Piszczek als Kapitän auf dem Platz Verantwortung - in Testspielen zwar nur, aber immerhin. Und doch bestätigte der Saisonstart des WM-Finaltorschützen von 2014 alle Skeptiker.

Denn anstatt endlich wieder an alte Leistungen anzuknüpfen, ging der 26-Jährige beim Pflichtspielauftakt des BVB im DFB-Pokal bei Greuther Fürth unter.

64 Minuten lang versteckte sich der 1,76 Meter große Techniker im engen Duell mit dem Zweitligisten. Dann erlöste Favre seinen Schützling mit der folgerichtigen Auswechslung.

Götze beim BVB wieder einmal nicht in Form

Lediglich 70 Prozent von Götzes Pässen fanden den Mitspieler, sein einziger Schuss in Richtung Tor in der 60. Minute blieb am Rücken eines Fürther Abwehrspielers hängen. Struktur brachte Götze keine ins Spiel des BVB. Oft wich er auf die Flügel aus, konnte sich dort in den Zweikämpfen aber nicht durchsetzen. Schlüsselpässe in die Tiefe wurden schmerzlich vermisst.

Die Konsequenz: Favre setzte seine Nummer 10 zum Liga-Auftakt gegen RB Leipzig auf die Bank. Dort schmorte Götze bis zum Abpfiff - auch, weil seine Einwechslung aufgrund des Spielverlaufs keinen Sinn ergab.

Obgleich der so Verschmähte hinterher den 4:1-Sieg mit seinen Mitspielern Arm in Arm vor der Südtribüne bejubelte, machte sich im Signal Iduna Park ein anderes Gefühl breit: Der einstige Superstar ist doch nicht wieder in Form, wieder einmal nicht.

Dahoud läuft Götze beim BVB den Rang ab

"Mario hat eine ordentliche Vorbereitung hingelegt, aber wir haben einen sehr breiten Kader mit sehr viel Qualität, gerade im offensiven Bereich", erklärte Sportdirektor Michael Zorc die Nichtberücksichtigung des prominenten Bankdrückers nüchtern.

Dass sich gegen Leipzig ausgerechnet Götzes Teamkollege Mahmoud Dahoud, im Pokal noch fast ebenso blass wie der Konkurrent, zu einem der Matchwinner aufschwang und in der offensiven Zentrale brillierte, passt ins Bild.

Ohne explizit auf Götze einzugehen unterstrich Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung beim Revierklub, nach der Partie die ungemütliche Situation für den Dortmunder Reservisten: "Der Trainer hat harte Entscheidungen zu treffen." Es sei eine "Herausforderung, damit gut umzugehen".

Große Konkurrenz für Götze in der BVB-Zentrale

Denn die Konkurrenz für Götze in der Zentrale des BVB ist auch abgesehen von Dahoud riesig.

Spätestens mit der Verpflichtung von Axel Witsel wurde das Vorhaben, den früheren Münchner ins zentrale defensive Mittelfeld zurückzuziehen, ad acta gelegt. Zusammen mit Thomas Delaney überzeugte Witsel als Strippenzieher, erzielte zudem die wichtigen Treffer zum 1:1 in Fürth und zum 3:1 gegen Leipzig in bester Torjägermanier.

Außerdem steht Julian Weigl nach seiner hartnäckigen Leistenverletzung wieder bereit und drängt auf Einsatzminuten auf der Sechs.

Auch beim zweiten Ligaspiel bei Hannover 96 am Freitag (20:30 Uhr) dürfte Götze nur auf der Bank sitzen. Bundestrainer Joachim Löw berief früheren Lieblingsschüler angesichts dieser Aussichten nicht in den Kader für die Länderspiele gegen Weltmeister Frankreich (6. September) und WM-Teilnehmer Peru (9. September).

Kommt Götze dank Favre beim BVB wieder in die Spur?

Einen Silberstreif am Horizont gibt es allerdings für Götze, der sich kurz vor dem Ligastart selbst als topfit und voll motiviert bezeichnete. Anders als viele Mannschaftskollegen beim BVB hat er die komplette Vorbereitung absolviert, Favres Ideen bereits verinnerlicht.

Arbeitet Götze mit ebenso großem Eifer wie in der Vorbereitung im täglichen Training weiter an seiner Form, dürften die Einsätze in den englischen Wochen des BVB ganz von allein kommen.

Favre jedenfalls wird seinen Schützling so schnell nicht fallen lassen. "Mit Spielern, die intelligent spielen, kannst du alles machen - und Mario Götze spielt sehr intelligent. Er bewegt sich richtig. Er kombiniert richtig", schwärmte der Schweizer zuletzt. Vor allem mit Blick auf die lange Saison will und wird er eine Rolle für Götze finden.

Ruft Götze dann sein Potenzial ab und zahlt er das Vertrauen Favres mit guten Leistungen zurück, heißt es im Rückblick auf den Saisonstart bald womöglich: Alles halb so wild.

Gerrit Kleiböhmer