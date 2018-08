Offiziell: De Blasis verlässt Mainz 05

Pablo De Blasis wechselt von Mainz nach Eibar

Publikumsliebling Pablo De Blasis verlässt den Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Der Argentinier wechselt kurz vor dem Ende der Transferperiode zum spanischen Erstligisten SD Eibar.

In Mainz hatte der 30-Jährige in den vergangenen vier Spielzeiten 115 Partien absolviert und 17 Tore geschossen. Vom Publikum wurde der Flügelstürmer für seinen Kampfgeist und Einsatz gefeiert.

"Pablo De Blasis ist ein absolut verdienter und wichtiger Spieler, nicht nur für die Fans, sondern auch für die Mannschaft und für den Verein", sagte Sportvorstand Rouven Schröder: "Trotz allem war sein Wunsch zu wechseln sehr stark – in den vergangenen Monaten und auch in den letzten Wochen hat Pablo täglich mit Nachdruck darauf gedrängt, dass er eine neue Herausforderung annehmen möchte und er diese für sich nicht in Mainz sieht."

Pablo #DeBlasis verlässt #Mainz05 nach vier Jahren in Richtung Spanien – der Offensivspieler hat bei @SDEibar einen Zweijahresvertrag bis 2020 unterschrieben. ✍ pic.twitter.com/UThN4xXUYU — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 30. August 2018

Über die Transfermodalitäten wurden keine offiziellen Angaben gemacht. Die Spanier überwiesen dem Vernehmen nach eine Ablösesumme im unteren einstelligen Millionenbereich für den wechselwilligen Argentinier.