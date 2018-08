Flüchtet Arsenal-Star wegen Aubameyang?

Alexandre Lacazette ist beim FC Arsenal nur noch Reservist

Kurz vor Ende der Transferperiode in vielen europäischen Topligen könnte Stürmerstar Alexandre Lacazette den FC Arsenal verlassen und zurück nach Frankreich wechseln. Der Grund: der frühere BVB-Profi Pierre-Emerick Aubameyang.

Das berichtet das Online-Portal "Le 10 Sport". Lacazette soll sehr unzufrieden mit seiner Joker-Rolle bei den Gunners sein und mit einer Last-Minute-Rückkehr zu Olympique Lyon liebäugeln.

In der englischen Premier League selbst ist das Transferfenster zwar bereits geschlossen, allerdings können bis einschließlich Freitag noch Profis in die Ligue 1 wechseln.

Lacazette hat seinen Stammplatz beim FC Arsenal längst an Aubameyang verloren. Der Gabuner war im Januar 2018 vom BVB zu den Londonern gewechselt und spielte mit zehn Toren in 13 Spielen eine herausragende Rückrunde.

Lacazette, der es in diesem Sommer nicht in Frankreichs Weltmeister-Kader schaffte, wurde in der laufenden Saison vom neuen Arsenal-Teammanager Unai Emery bisher lediglich als Einwechselspieler berücksichtigt. Ein Tor gelang dem 27-Jährigen nicht. Insgesamt hat der Angreifer bisher magere 14 Treffer in 35 Premier-League-Spielen für die Londoner erzielt.

Eine Rückkehr nach Lyon scheint durchaus vorstellbar. Beim Champions-League-Rückkehrer war Lacazette zwischen 2010 und 2017 der unumstrittene Starspieler, sicherte sich 2015 noch vor Zlatan Ibrahimovic und Edinson Cavani die Torjägerkrone in der Ligue 1.

Vor einem Jahr war er für rund 53 Millionen Euro zu Arsenal gewechselt.