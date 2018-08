Das sind die möglichen Last-Minute-Deals

Shinji Kagawa könnte den BVB im Transfer-Endspurt noch verlassen

Viel Zeit bleibt den Fußball-Bundesligisten nicht mehr, ihre Kader zu optimieren. Am Freitag (18:00 Uhr) endet die Sommer-Transferperiode. Was haben FC Bayern, BVB, Schalke 04 und Co. noch vor? Eine Übersicht.

Bis zum Winter dürfen die Klubs dann keine neuen Spieler mehr verpflichten, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. Unmittelbar vor dem Beginn des zweiten Spieltags hoffen einige Vereine und Spieler noch auf Last-Minute-Deals.

Die meisten Erstligisten glauben sich bereits gut aufgestellt für den weiteren Verlauf des ersten Saisonabschnitts.

Der FC Schalke 04 verpflichtete diese Woche noch Nationalspieler Sebastian Rudy vom FC Bayern München, Borussia Dortmund holte auf den letzten Drücker Stürmer Paco Alcácer vom FC Barcelona. Dafür hat der BVB rund ein halbes Dutzend Spieler unter Vertrag, die bei entsprechenden Angeboten noch gehen könnten.

Auch andere Klubs suchen noch Abnehmer für diverse Profis.

Die Situation bei den 18 Bundesligisten vor dem Deadline Day in der Übersicht:

FC BAYERN MÜNCHEN

Wer soll noch kommen: Niemand

Wer darf noch gehen: Juan Bernat (Abwehr) zu Paris Saint-Germain. Jérôme Boateng (Abwehr) dürfte gehen, wenn PSG zugreift

FC SCHALKE 04

Wer soll noch kommen: Eventuell ein Defensivspieler

Wer darf noch gehen: Johannes Geis (Mittelfeld)

1899 HOFFENHEIM

Wer soll noch kommen: Reiss Nelson (Mittelfeld) vom FC Arsenal

Wer darf noch gehen: Niemand

BORUSSIA DORTMUND

Wer soll noch kommen: Niemand

Wer darf noch gehen: Shinji Kagawa, Nuri Sahin, Sebastian Rode, Dzenis Burnic (alle Mittelfeld), Jeremy Toljan (Abwehr), Alexander Isak (Angriff)

BAYER LEVERKUSEN

Wer soll noch kommen: Niemand

Wer darf noch gehen: Niemand

RB LEIPZIG

Wer soll noch kommen: Angreifer Ademola Lookman (FC Everton) steht ganz oben auf der Wunschliste. Dazu noch ein Mittelfeldspieler als Ersatz für Naby Keita (FC Liverpool)

Wer darf noch gehen: Niemand

VFB STUTTGART

Wer soll noch kommen: Der VfB ist interessiert an einer Leihe mit Kaufoption von Carlos Mané (derzeit Sporting Lissabon)

Wer darf noch gehen: Berkay Özcan soll für mehr Spielpraxis verliehen werden

EINTRACHT FRANKFURT

Wer soll noch kommen: Ein Rechtsverteidiger als Ersatz für den verletzten Timothy Chandler

Wer darf noch gehen: Simon Falette (Abwehr), Marc Stendera (Mittelfeld), Branimir Hrgota (Angriff), Marco Fabian (Mittelfeld)

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Wer soll noch kommen: Niemand

Wer darf noch gehen: Josip Drmic (Angriff)

HERTHA BSC BERLIN

Wer soll noch kommen: Derrick Luckassen soll für diese Saison vom PSV Eindhoven kommen

Wer darf noch gehen: Sinan Kurt (Außenstürmer)

SV WERDER BREMEN

Wer soll noch kommen: Eventuell noch ein defensiver Mittelfeldspieler

Wer darf noch gehen: Die aussortierten Luca Caldirola (Abwehr) und Thanos Petsos (Mittelfeld). Thore Jacobsen (Abwehr) soll verliehen werden

FC AUGSBURG

Wer soll noch kommen: Niemand

Wer darf noch gehen: Niemand

HANNOVER 96

Wer soll noch kommen: Ein Abwehrspieler. Kandidaten sind Papy Djilobodji (Sunderland), Timm Klose (Norwich City) und Serdar Tasci (ohne Verein)

Wer darf noch gehen: Uffe Bech (Mittelfeld), Babacar Gueye (Sturm). Mike-Steven Bähre (Mittelfeld) steht vor einem Leihgeschäft mit dem FC Barnsley

FSV MAINZ 05

Wer soll noch kommen: Ein Außenspieler als De-Blasis-Ersatz

Wer darf noch gehen: Giulio Donati (Abwehr), Besar Halimi (Mittelfeld)

SC FREIBURG

Wer soll kommen: ein Offensivspieler für die Außenbahn, der möglichst auch im Mittelfeld spielen kann

Wer darf noch gehen: Caleb Stanko (derzeit allerdings verletzt)

VFL WOLFSBURG

Wer soll noch kommen: Maxwel Cornet (Olympique Lyon). Nach dem langfristigen Ausfall von Kapitän Joshua Guilavogui womöglich noch ein defensiver Mittelfeldspieler

Wer darf noch gehen: Jeffrey Bruma (Abwehr), Jakub Blaszczykowski, Riechedly Bazoer, Marvin Stefaniak, Paul Seguin (alle Mittelfeld), Kylan Hinds, Paul-Georges Ntep (beide Angriff)

FORTUNA DÜSSELDORF

Wer soll noch kommen: Niemand

Wer darf noch gehen: Gökhan Gül (Abwehr), Taylan Duman (Mittelfeld), Havard Nielsen, Emir Kujovic (beide Angriff)

1. FC NÜRNBERG

Wer soll noch kommen: Bedarf wäre noch für einen oder zwei Außenbahnspieler

Wer darf noch gehen: Niemand