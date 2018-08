Medien: Boateng-Transfer zu PSG vom Tisch

Jerôme Boateng (li.) bleibt offenbar beim FC Bayern

Bereits vergangenen Dienstag hatte Bayern-Präsident Uli Hoeneß einen Verbleib von Jerôme Boateng beim FC Bayern München angedeutet, nun scheint ein Transfer des wechselwilligen Nationalspielers zu Paris Saint-Germain endgültig vom Tisch zu sein.

Nach "Bild"-Informationen scheitert der Deal an den Ablöseforderungen der Münchner. PSG soll bereit sein bis zu 40 Millionen Euro für Boateng hinzulegen, der FC Bayern will dem Vernehmen nach mindestens 50 Millionen Euro für den Verteidiger. Vor dem Hintergrund des Financial Fair Plays haben die Pariser aber Schwierigkeiten, den Wunsch-Transfer von Coach Tuchel zu stemmen.

Nachdem sich Bayern-Trainer Niko Kovac in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder für einen Verbleib Boatengs ausgesprochen hatte, deute auch Hoeneß am Dienstag an, dass man in München weiter auf die Dienste des 29-Jährigen setzt: "Nach meinem Gefühl bleibt er beim FC Bayern", sagte der Bayern-Präsident im Rahmen des Abschiedsspiels für Bastian Schweinsteiger.

Boateng spielt seit 2011 beim FC Bayern und gewann mit dem Bundesliga-Branchenprimus unter anderem dreimal die deutsche Meisterschaft sowie den DFB-Pokal und 2013 die Champions League. Sein Vertrag läuft noch bis zum Jahr 2021.