CL-Termine: FC Bayern startet in Lissabon, BVB in Brügge

Bayern München startet bei Benfica Lissabon

Der Bayern München startet beim portugiesischen Klub SL Benfica aus Lissabon am 19. September in die Champions-League-Saison 2018/19. Auch Borussia Dortmund spielt zunächst auswärts beim FC Brügge.

Der FC Schalke bekommt es am ersten Spieltag der Königsklasse ebenfalls mit einem Vertreter aus Portugal zu tun: Die Gelsenkirchener haben den FC Porto zu Gast. Champions-League-Neuling TSG Hoffenheim reist zunächst in die Ukraine zu Shakhtar Dontzsk.

Der CL-Heimauftakt der Bayern folgt am 2. Oktober in der Allianz Arena gegen Ajax Amsterdam aus den Niederlanden. Der BVB hat im ersten Heimspiel der neuen Champions-League-Saisn die AS Monaco zu Gast.

>> Zum kompletten Champions-League-Spielplan

Die CL-Partien der deutschen Klubs in der Übersicht:

Bayern München:

19. September bei Benfica Lissabon (21:00 Uhr)

02. Oktober gegen Ajax Amsterdam (21:00)

23. Oktober bei AEK Athen (18:55)

07. November gegen AEK Athen (21:00)

27. November gegen Benfica Lissabon (21:00)

12. Dezember bei Ajax Amsterdam (21:00)

Borussia Dortmund:

18. September beim FC Brügge (21:00)

03. Oktober gegen AS Monaco (21:00)

24. Oktober gegen Atletico Madrid (21:00)

06. November bei Atletico Madrid (21:00)

28. November gegen den FC Brügge (21:00)

11. Dezember bei AS Monaco (21:00)

Schalke 04:

18. September gegen FC Porto (21:00)

03. Oktober bei Lokomotive Moskau (18:55)

24. Oktober bei Galatasaray Istanbul (21:00)

06. November gegen Galatasaray Istanbul (21:00)

28. November beim FC Porto (21:00)

11. Dezember gegen Lokomotive Moskau (18:55)

TSG Hoffenheim:

19. September bei Schachtjor Donezk (18:55)

02. Oktober gegen Manchester City (18:55)

23. Oktober gegen Olympique Lyon (21:00)

07. November bei Olympique Lyon (21:00)

27. November gegen Schachtjor Donezk (21:00)

12. Dezember bei Manchester City (21:00)