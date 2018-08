No-Name erbt Ronaldos legendäre 7 bei Real

Mariano Díaz tritt bei Real Madrid in die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo

Rund einen Monat nach dem Abschied von Cristiano Ronaldo in Richtung Juventus Turin hat der spanische Champions-League-Sieger Real Madrid die Rückennummer des Weltfußballers neu vergeben.

Die legendäre Nummer 7, die fast die gesamte Zeit der Real-Ära auf dem Rücken des Megastars prangte, soll nach Angaben des spanischen Senders "Cadena Cope" an Mariano Díaz weitervererbt werden.

Mariano wer? Erst vor wenigen Tagen hatten die Königlichen bekannt gegeben, dass sie den 25-jährigen Offensivmann nach einjähriger Ausleihe zurück nach Madrid holen.

Der Stürmer mit spanischen und dominikanischen Wurzeln spielt bereits seit 2011 für Real, durchlief unter anderem die A-Jugend und zweite Mannschaft des Vereins, die damals noch von Zinédine Zidane gecoacht wurde.

In seinem ersten Jahr bei den Profis brachte er es in der Spielzeit 2016/2018 gerade einmal auf acht Einsätze als Einwechselspieler, in denen er ein Tor erzielte.

Durchbruch im zweiten Anlauf für Mariano Díaz?

In der französischen Ligue 1 machte der kurz Mariano genannte Rechtsfuß dann aber mit 18 Saisontoren in 37 Partien als Leihspieler auf sich aufmerksam und hatte großen Anteil daran, dass Lyon als Tabellendritter die Rückkehr in die Champions League gelang.

Bei seinem zweiten Anlauf in der spanischen Hauptstadt soll nun der Durchbruch gelingen. Das nötige Selbstvertrauen bringt Mariano dafür auf jeden Fall mit, wiegt die Rückennummer des langjährigen Superstars beim Königsklassen-Seriensieger doch äußerst schwer.

Cristiano Ronaldo war 2009 von Manchester United zu Real Madrid gewechselt und hatte ein Jahr später die Nummer 7 von Vereinslegende Raúl übernommen. Ab 2010 entwickelte sich das Kürzel CR7 dann endgültig zur Weltmarke.