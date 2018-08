Video-Panne: SGE bestätigt Trapp-Rückkehr

Kevin Trapp wechselt von PSG zu Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt ist offenbar ein spektakulärer Last-Minute-Transfer gelungen. Nationaltorhüter Kevin Trapp kehrt von Paris Saint-Germain zu den Hessen zurück.

Das bestätigte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit einem Youtube-Video, das kurz nach der Veröffentlichung wieder gelöscht wurde.

In dem Clip erklärte Trapp die Beweggründe für seinen Wechsel: "Ich hatte verschiedene Angebote, für mich war einfach klar, dass wenn ich die Möglichkeit habe hier zurückzukommen, dass ich das unbedingt machen will. Es war viel Arbeit, harte Arbeit." Er sei "einfach glücklich, dass es geklappt hat".

Zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend von Verhandlungen zwischen Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic und seinem Pariser Amtskollegen Antero Henrique bezüglich einer Leihe von Trapp berichtet.

Unter anderem in der "Frankfurter Rundschau" hieß es am Donnerstag, Trapp befinde sich bereits in Frankfurt. Im Raum steht ein einjähriges Leihgeschäft.

Für den 28-jährigen Trapp, der bei PSG unter Trainer Thomas Tuchel hinter Torwart-Legende Gianluigi Buffon und Alphonse Aréola nur noch dritte Wahl ist, ist der Wechsel nach Frankfurt eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

Trapp stand bereits zwischen 2012 und 2015 bei der Eintracht unter Vertrag, spielte sich damals mit starken Leistungen in den Fokus von Bundestrainer Joachim Löw und wechselte schließlich für 9,5 Millionen Euro gen Frankreich.

Das zumindest vorübergehende Gastspiel beim DFB-Pokalsieger ist für alle Seiten ein guter Deal: PSG bekommt den Reservisten von der Gehaltsliste, Trapp kann endlich wieder regelmäßig zwischen den Pfosten stehen und die Eintracht hat einen Herausforderer für ihren etatmäßigen Stammkeeper Frederik Rönnow, der seit seine Verpflichtung vor der Saison immer wieder an Knieproblemen laboriert.

Trapp wurde zuletzt auch mit dem Pariser Ligarivalen OGC Nizza in Verbindung gebracht. In der Vergangenheit soll der Keeper zudem Thema bei Borussia Dortmund gewesen sein.