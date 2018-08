Sahin-Wechsel vom BVB zu Werder Bremen perfekt

Nuri Sahin wechselt offenbar vom BVB zu Werder Bremen

Borussia Dortmund ist einen seiner Streichkandidaten am letzten Tag der Transferperiode doch noch losgeworden. BVB-Urgestein Nuri Sahin zieht es zu Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen.

Das bestätigten beide Klubs am Freitagnachmittag. Die Laufzeit von Sahins Vertrag bei Werder wurde nicht offiziell bekannt. Übereinstimmenden Medienberichten beträgt sie zwei Jahre.

Sahin wechselt zum Schnäppchenpreis zu Werder. Laut "Funke Sport" kassiert der BVB lediglich eine Ablösesumme im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Den "Ruhrnachrichten" zufolge nimmt Sahin in Bremen deutliche Gehaltseinbußen in Kauf. Beim BVB soll er aktuell rund drei Millionen Euro pro Jahr verdienen.

"Ich habe gestern Abend noch mit Nuri gesprochen. Es war sein ausdrücklicher Wunsch, zum SV Werder zu wechseln", sagte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Ich gehe aber fest davon aus, dass Nuris Lebensmittelpunkt weiterhin Dortmund sein wird und wünsche mir, dass er nach seiner Karriere – in welcher Funktion auch immer – zum BVB zurückkehrt"

Sportdirektor Michael Zorc ergänzte: "Nuri ist ein Spieler, der sich um den BVB seit Jugendzeiten und bis zum heutigen Tag enorm verdient gemacht hat. Ein großer Borusse, der immer Borusse und Teil unseres Klubs und seiner Geschichte bleiben wird."

Sahin selbst verabschiedete sich mit einem emotionalen Statement vom BVB: "Ich möchte mich von ganzem Herzen bei dem Verein und den Fans für die zurückliegenden gemeinsamen Jahre bedanken. Ich gehe nicht ganz, denn Borussia wird immer in meinem Herzen sein. Aus tiefstem Herzen bedanke ich mich bei Aki Watzke und Michael Zorc sowie all meinen Trainern, insbesondere aber Jürgen Klopp, die mich immer unterstützt und gefördert haben."

Der Mittelfeldspieler weiter: "Ich bin im Sauerland geboren. Da wirst du entweder Dortmunder oder Schalker. Ich bin superfroh, dass ich Dortmunder geworden bin."

Werder-Verantwortliche schwärmen von Nuri Sahin

Sahin war Wunschspieler von Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Er soll sich deswegen gegen Angebote aus der Türkei entschieden haben. "Ich denke, über die Qualitäten von Nuri muss man nicht viel sagen. Er hat das Potenzial uns noch weiter zu verbessern und ermöglicht uns weitere Optionen", freute sich Kohfeldt.

Werder-Geschäftsführer Frank Baumann erklärte: "Wir hatten immer betont, dass wir, wenn sich eine interessante Konstellation ergibt, uns damit beschäftigen werden. Dies war so eine Konstellation. Wir sind froh, dass wir einen Spieler von dieser Qualität von Werder überzeugen konnten."

Sahin komplettiert bei Werder die Besetzung im zentralen Mittelfeld. Bislang stehen Kohfeldt dort Philipp Bargfrede, Maximilian Eggestein, Rekordeinkauf Davy Klaassen und Neuzugang Kevin Möhwald zur Verfügung, dazu der derzeit verletzte Ole Käuper.

Beim BVB spielte Sahin angesichts des Überangebots in der Zentrale sportlich keine Rolle mehr. In den ersten beiden Pflichtspielen der laufenden Saison schaffte es der 29-Jährige nicht in den Kader von Trainer Lucien Favre.