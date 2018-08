Sahin zum Schnäppchenpreis zu Werder

Nuri Sahin wechselt offenbar vom BVB zu Werder Bremen

Borussia Dortmund wird einen seiner Streichkandidaten am letzten Tag der Transferperiode offenbar doch noch los. BVB-Urgestein Nuri Sahin steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten absolviert der frühere türkische Nationalspieler am Freitag kurzfristig den Medizincheck an der Weser. Zuerst hatte "Sky Sport News HD" über die Personalie berichtet.

Sahin wechselt zum Schnäppchenpreis zu Werder. Laut "Funke Sport" kassiert der BVB für seinen verdienten Spieler lediglich eine Ablösesumme im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Den "Ruhrnachrichten" zufolge fehlte Sahin bereits beim Abschlusstraining des BVB vor dem kommenden Bundesligaspiel bei Hannover 96. Sahin nehme in Bremen deutliche Gehaltseinbußen in Kauf. Beim BVB soll er aktuell rund drei Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Sahin soll Wunschspieler von Werder-Trainer Florian Kohfeldt sein und sich deswegen gegen Angebote aus der Türkei entschieden haben.

Der 29-Jährige komplettiert bei Werder die Besetzung im zentralen Mittelfeld. Bislang stehen Kohfeldt dort Philipp Bargfrede, Maximilian Eggestein, Rekordeinkauf Davy Klaassen und Neuzugang Kevin Möhwald zur Verfügung.

Beim BVB spielt Sahin angesichts des Überangebots in der Zentrale sportlich keine Rolle mehr. In den ersten beiden Pflichtspielen der laufenden Saison schaffte er es nicht in den Kader von Trainer Lucien Favre.

Bereits seit Monaten hielten sich hartnäckig Gerüchte, der Routinier könne die Dortmunder trotz seines bis 2019 laufenden Vertrags in diesem Sommer verlassen.