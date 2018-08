Dennis Diekmeier hat wohl neuen Klub

Dennis Diekmeier wurde beim HSV vor der Saison aussortiert

Nach monatelanger Klubsuche hat Dennis Diekmeier womöglich endlich einen neuen Arbeitgeber gefunden. Dem bei Fußball-Zweitligist Hamburger SV aussortierten Außenverteidiger soll ein konkretes Angebot aus der Türkei vorliegen.

Laut "Hamburger Morgenpost" befindet sich der 28-Jährige in fortgeschrittenen Gesprächen mit Besiktas. Der Top-Klub aus Istanbul startet in dieser Saison erneut in der Europa League und bietet Diekmeier damit eine attraktive sportliche Perspektive.

Bislang verliefen alle Bemühungen des Defensivspielers, nach seinem Aus beim HSV einen neuen Klub zu bekommen, im Sande. Nach Informationen der Zeitung soll Diekmeier zwar auch mit weiteren Vereinen in Kontakt stehen, Besiktas aber eindeutig favorisieren.

Beim HSV hatte der Rechtsverteidiger unter Cheftrainer Christian Titz keine Zukunft mehr. Der Coach befand Diekmeier als zu langsam und offensivschwach. Folgerichtig bekam dieser vor der Zweitligasaison keinen neuen Vertrag, obwohl er nach eigener Aussage gerne bei den Rothosen geblieben wäre.

Diekmeier befindet sich damit bereits seit über drei Monaten auf der Suche nach einem passenden Verein.

Zuvor hatte er insgesamt 203 Bundesligaspiele für den HSV und den 1. FC Nürnberg absolviert. Diekmeier stellte dabei einen Bundesliga-Rekord auf, da er in seiner gesamten Karriere im deutschen Oberhaus nicht ein einziges Tor erzielte.