Kovac kündigt Revanche gegen den VfB an

Niko Kovac kann beim FC Bayern fast aus dem Vollen schöpfen

Am Samstag (18:30 Uhr) kommt es zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München zum Süd-Duell in der Fußball-Bundesliga. Nachdem der VfB den Münchnern im Mai 2018 mit einem 4:1-Sieg in der Allianz Arena die Meisterfeier verdorben hat, brennen die Bayern auf Revanche.

"Das mag keiner, meine Jungs noch weniger", sagte Bayern-Coach Niko Kovac auf einer Pressekonferenz am Freitag: "Sie werden höchst motiviert sein, dass wir das wieder ausradieren."

Bei den angeschlagenen Schwaben erwartet der Kroate ein "schwieriges Spiel. In Stuttgart gibt es eine gewisse Erwartungshaltung. Nach zwei Niederlagen ist Druck da, das macht es schwieriger. Wir müssen uns strecken."

In Stuttgart stehen Kovac bis auf den verletzten Kingsley Coman alle Spieler zur Verfügung. Auch Serge Gnabry hat seine Muskelprobleme überwunden.