"Brausederby" für RB Leipzig in der EL

RB Leipzig trifft in der Europa League auf RB Salzburg

In der Europa League kommt es für RB Leipzig zu einem pikanten Duell mit dem ebenfalls von Red Bull gesponserten FC Salzburg. Das ergab die Auslosung in Monaco. Eintracht Frankfurt erwischte eine schwere Gruppe.

Die UEFA hatte Europacup-Spiele zwischen beiden Red-Bull-Klubs im Sommer 2017 erst nach wochenlangen Beratungen grundsätzlich erlaubt, obwohl beide Vereine den gleichen Hauptgeldgeber haben.

Weitere Gegner des Fußball-Bundesligisten in der Gruppe B sind Celtic Glasgow und Rosenborg Trondheim.

"Es ist eine schwierige und hochinteressante Gruppe - sicherlich auch für die Zuschauer. Viel attraktiver hätte die Auslosung für uns gar nicht laufen können", sagte RB-Trainer und -Sportdirektor Ralf Rangnick.

Pokalsieger Eintracht Frankfurt erwischte mit Lazio Rom und Vorjahresfinalist Olympique Marseille zwei attraktive Gegner in der Gruppe H, dritter Kontrahent ist Apollon Limassol aus Zypern.

Bayer Leverkusen erwischt machbare Gegner

Bayer Leverkusen bekam leichtere Kontrahenten und hat es es in der Gruppe A mit Ludogorets Rasgrad aus Bulgarien, AEK Larnaka aus Zypern und dem FC Zürich zu tun.

Die Gruppenphase beginnt am 20. September und endet am 13. Dezember. Die Ersten und Zweiten jeder Gruppe ziehen in die Zwischenrunde ein, in der dann auch die acht Gruppendritten aus der Champions League hinzukommen.

Das Finale steigt am 29. Mai in Baku in Aserbaidschan. Der Sieger ist direkt für die Gruppenphase der Champions League der kommenden Spielzeit startberechtigt.

Im Vorjahr hatten die deutschen Teams in der Europa League massiv enttäuscht. Der SC Freiburg verpasste die Gruppenphase. 1899 Hoffenheim, Hertha BSC und der 1. FC Köln schieden in der Vorrunde aus.

RB Leipzig und Borussia Dortmund stiegen als Gruppendritte der Champions League in der K.o.-Phase ein, kamen aber nicht über das Viertel- und Achtelfinale hinaus.

The official result of the #UELdraw! 🤩



Toughest group? 🤔 pic.twitter.com/nfTeWdG1rq — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 31. August 2018

Der Liveticker der Europea-League-Auslosung zum Nachlesen:

+++ Die Gruppen im Überblick +++

The official result of the #UELdraw! 🤩



Toughest group? 🤔 pic.twitter.com/nfTeWdG1rq — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 31. August 2018

+++ Duell der Schwestern-Klubs +++

Mit RB Leipzig und RB Salzburg kommt es zum Schwestern-Duell der beiden Red-Bull-Klubs. Außerdem trifft Leipzig auf Celtic und Rosenborg BK. Bayer Leverkusen erwischt mit Ludogorez Rasgrad, FC Zürich und AEK Larnaca eine machbare Aufgabe. Eintracht Frankfurt dagegen bekommt es mit Lazio Rom, Olympique Marseille gleich mit zwei Schwergewichten des europäischen Fußballs zu tun.

+++ Los geht's +++

Gruppe A: Bayer Leverkusen, Ludogorez Rasgrad, FC Zürich, AEK Larnaca

Gruppe B: RB Salzburg, Celtic, RB Leipzig, Rosenborg BK

Gruppe C: Zenit St. Petersburg, FC Kopenhagen, Girondins Bordeaux, Slavia Prag

Gruppe D: RSC Anderlecht, Fenerbahce, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava

Gruppe E: FC Arsenal, Sporting CP, Qarabag Agdam FK, Vorskla Poltava

Gruppe F: Olympiakos Pyräus, AC Mailand, Real Betis, F91 Dudelange

Gruppe G: FC Villarreal, Rapid Wien, Spartak Moskau, Rangers FC

Gruppe H: Lazio Rom, Olympique Marseille, Eintracht Frankfurt, Apollon Limassol

Gruppe I: Besiktas, KRC Genk, Malmö FF, Sarpsborg 08

Gruppe J: FC Sevilla, FK Krasnodar, Standard Lüttich, Akhisarspor

Gruppe K: Dinamo Kiev, FK Astana, Stade Rennes, FK Jablonec

Gruppe L: FC Chelsea, PAOK Saloniki, BATE Borisov, MOL Vidi FC

+++ Die Losfeen betreten die Bühne +++

Die ehemaligen UEFA-Cup-Sieger Aron Winter und Hernán Crespo kommen auf die Bühne. Die Auslosung kann also beginnen.

+++ Griezmann bester Spieler +++

Es folgt die erste Ehrung. Antoine Griezmann von Atlético Madrid wird zum besten Spieler der vergangenen Europa-League-Saison gekürt und setzt sich damit gegen Diego Godin (Atlético Madrid) und Dimitri Payet (Olympique Marseille) durch.

+++ Es geht los +++

Die Präsentatoren betreten die Bühne in Monaco und begrüßen die angereisten Vertreter der Klubs. Zunächst folgt ein Rückblick auf die Highlights der vergangenen Europa-League-Saison.

+++ Die Spannung steigt +++

+++ Beste Spieler der Europa-League-Saison +++

Neben der Auslosung findet heute auch die Ehrung des besten Spielers der Vorsaison statt. Eine Auswahl von zehn Spielern wurde bereits auf eine Top-Drei reduziert. Diego Godin (Atlético Madrid), Antoine Griezmann (Atlético Madrid) und Dimitri Payet (Olympique Marseille) haben sich bei der Vorauswahl durchgesetzt.

Die restlichen Platzierungen hat die UEFA bereits bekannt gegeben:

Platz 4: Jan Oblak (Atlético Madrid)

Platz 5: Ciro Immobile (Lazio Rom)

Platz 6: Aritz Aduriz (Athletic Bilbao)

Platz 6: Koke (Atlético Madrid)

Platz 8: Luiz Gustavo (Olympique Marseille)

Platz 8: Florian Thauvin (Olympique Marseille)

Platz 10: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom)

+++ Die Lostöpfe der Europa League im Überblick +++

Während Bayer Leverkusen auf eine lösbare Aufgabe hoffen darf, könnten es Eintracht Frankfurt und RB Leipzig mit dicken Brocken wie den FC Arsenal, den FC Cheslea oder Lazio Rom zu tun bekommen.

Topf 1: FC Sevilla, Arsenal FC, Chelsea FC, Zenit St. Petersburg, Bayer Leverkusen, Dinamo Kiev, Beskitas, RB Salzburg, Olympiakos Pyräus, Villarreal CF, RSC Anderlecht, Lazio Roma

Topf 2: Sporting CP, Ludogorets Razgrad, FC Kopenhagen, Olympique Marseile, Celtic FC, PAOK Saloniki, AC Mailand, Racing Genk, Fenerbahce, FK Krasnodar, FK Astana, Rapid Wien

Topf 3: Real Betis, Qarabag Agdam FK, BATE Borisov, Dinamo Zagreb, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö FF, Spartak Moskau, Standard Lüttich, FC Zürich, Girondins Bordeaux, Stade Rennes

Topf 4: Apollon Limassol, Rosenborg BK, Vorskla Poltava, Slavia Prag, Akhisarspor, FK Jablonec, AEK Larnaca, Videoton Fehérvár, Rangers FC, F91 Dudelange, Spartak Trnava, Sarpsborg 08

+++ RB Leipzig zittert und träumt vom Europa-League-Triumph +++

Nachdem sich RB Leipzig mit einem Last-Minute-Sieg (3:2) gegen den ukrainischen Außenseiter Sorja Lugansk in die Gruppenphase der Europa League gezittert hat, spuckt Trainer Ralf Rangnick große Töne und träumt bereits von der Königsklasse. "So weit ich weiß, qualifiziert sich der Europa-League-Sieger direkt für die Champions League. Das ist noch ein ganz weiter Weg, da braucht man ein ganz gutes Fernglas, um da hinzuschauen, aber wenn wir schon dabei sind, warum nicht?", sagte der Coach.

+++ Der erste Schritt zum Europa-League-Finale in Baku +++

Mit der Auslosung der Gruppen beginnt der lange Weg für die Teams, der im Idealfall erst im Finale am 29. Mai 2019 endet. In dieser Saison findet das Endspiel im Nationalstadion der aserbaidschanische Hauptstadt statt. Der erste Spieltag der Gruppenphase wird am 20. September ausgetragen.