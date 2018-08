Korkut cool: "Stehen nicht unter Druck"

Tayfun Korkut bleibt trotz des Fehlstarts mit dem VfB Stuttgart gelassen

Trainer Tayfun Korkut vom VfB Stuttgart gibt sich trotz des Fehlstarts vor dem Süd-Duell gegen den FC Bayern am Samstag (18:30 Uhr) gelassen.

"Wir haben nicht das Gefühl, dass wir unter Druck stehen. Wir haben nicht die Ergebnisse erzielt, die wir uns vorstellen. Aber wir wissen, an was es lag. Was letzte Woche war, ist nicht mehr so wichtig", sagte Korkut.

Der VfB-Coach ist sich nach der Pokalpleite bei Drittligist Hansa Rostock und der Liganiederlage in Mainz vielmehr "sicher, dass wir eine heiße Mannschaft auf dem Platz haben werden. Es ist die beste Motivation für uns, gegen die beste Mannschaft zu spielen."

Zum Abschluss der vergangenen Saison hatte der VfB den Bayern mit einem 4:1 in der Allianz Arena die Meisterfeier verdorben. Es war der erste Pflichtspielsieg der Schwaben nach zuvor 16 Niederlagen in Serie seit 2010.