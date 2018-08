Stimmen: "Zypriotische Teams sind schwer zu bespielen"

Adi Hütter hat mit Eintracht Frankfurt eine starke Gruppe in der Europa League erwischt

Die Auslosung für die Gruppenphase der Europa League hat viele interessante Begegnungen ergeben - auch für die Fußball-Bundesligisten: Eintracht Frankfurt hat ein schweres Los gezogen, RB Leipzig trifft auf RB Salzburg und Bayer Leverkusen will seiner Favoritenrolle gerecht werden. Die Stimmen.

Bayer Leverkusen

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Unabhängig von der Auslosung haben wir schon vor langer Zeit ganz klar gesagt, dass wir in unserer Gruppe Erster werden und weiterkommen wollen. Wir sind der Favorit, das nehmen wir an."

Rudi Völler (Geschäftsführer Sport): "Die Auslosung hat nichts an dem verändert, was wir uns schon zuvor vorgenommen hatten. Unser ganz klares Ziel ist es, in die K.o.-Phase einzuziehen."

Eintracht Frankfurt

Axel Hellmann (Vorstandsmitglied Eintracht Frankfurt): "Wir haben tolle Ziele. Alle drei Spielorte sind für die Fans super. Sportlich ist es durchaus ambitioniert, anspruchsvoll und eine tolle Herausforderung. Wir haben uns Europa gewünscht, und jetzt haben wir Europa auf höchstem Niveau. Die Herausforderung werden wir annehmen. Wir freuen uns."

Fredi Bobic (Sportvorstand Eintracht Frankfurt): "Wir haben eine sehr anspruchsvolle Gruppe zugelost bekommen mit großen Hürden. Da werden wir alles reinlegen müssen, um unser Ziel, die Zwischenrunde, zu erreichen. Lazio Rom ist ein Team, das sich in Europa bestens auskennt. Ciro Immobile und Sergej Milinkovic-Savic sind sicher die schillerndsten Namen. Das Olympiastadion in Rom ist jedenfalls eine Reise wert. Auch in Marseille erwartet uns ein wunderschönes Stadion und eine bärenstarke Mannschaft, ein absolutes Spitzenteam im Land des Weltmeisters. Die Fans von Olympique sind ebenfalls eine Klasse für sich. Mit Apollon Limassol haben wir sicher den unbequemsten Gegner aus Topf vier in die Gruppe bekommen. Zypriotische Teams sind sehr schwer zu bespielen."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es ist eine sehr starke Gruppe, aber auch sehr interessant. Das sind tolle Ziele. Lazio Rom ist sicherlich ein Topfavorit der Gruppe, mit einem sehr, sehr guten Trainer. Marseille hat ein tolles Stadion mit toller Stimmung und in Dimitri Payet einen absoluten Führungsspieler. Das ist eine knackige Gruppe, aber wir haben das Ziel, weiterzukommen."

Kevin Trapp (Torhüter Eintracht Frankfurt): "Ich weiß, wie schwer es ist, im Marseille zu spielen. Das ist ein toller Gegner und wird ein interessantes Spiel."

RB Leipzig

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Es ist eine schwierige und hochinteressante Gruppe - sicherlich auch für die Zuschauer. Viel attraktiver hätte die Auslosung für uns gar nicht laufen können. Im Celtic-Park zu spielen wird für uns und sicherlich für viele Fans ein Highlight. Natürlich ist auch die Partie gegen Salzburg eine besondere - für mich und sicherlich auch den einen oder anderen unserer Spieler."