SC Freiburg verpflichtet ungarischen Nationalspieler

Roland Sallai (l.) wechselt zum SC Freiburg

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Roland Sallai unter Vertrag genommen. Der 21 Jahre alte ungarische Offensivspieler kommt von APOEL Nikosia.

Für die Zyprer erzielte er in 41 Pflichtspielen zehn Tore und bereitete sechs Treffer vor. Zuvor spielte er für den Puskas Akademia FC in der ersten ungarischen Liga und für US Palermo in der italienischen Serie A.

Über die Ablösemodalitäten machen die Breisgauer wie gewohnt keine Angaben. Medienberichten zufolge überweisen die Freiburger 4,5 Millionen Euro an APOEL. Sallai debütierte bereits als 18-Jähriger in der ungarischen Nationalmannschaft und bestritt seither acht A-Länderspiele.

"Er ist ein variabler Offensivspieler, der gerne über die Außenbahnen kommt. Er bringt sehr viel Veranlagung mit und wird durch seine gute Einstellung schnell Fuß fassen und sich noch weiterentwickeln", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach.

"Ich wollte unbedingt nach Freiburg und bin froh, dass der Wechsel geklappt hat", äußerte sich Roland Sallai selbst zu dem Wechsel: "Freiburg hat bei jungen Spielern einen sehr guten Ruf und die Bundesliga ist eine große Herausforderung. Ich freue mich auf die neuen Kollegen und das Stadion."