Lucoqui wechselt von Düsseldorf nach Bielefeld

Anderson Lucoqui hat bei Arminia Bielefeld einen Vertrag bis 2021 unterschrieben

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat Verteidiger Anderson Lucoqui von Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf verpflichtet, gab die Arminia bekannt.

Der 21-Jährige unterschrieb bei den Ostwestfalen einen Vertrag bis 2021. Lucoqui absolvierte in der vergangenen Saison vier Pflichtspiele für die Düsseldorfer Profis: drei in der Liga und eines im Pokal gegen Bielefeld. Für die Reserve der Fortuna lief er insgesamt 42 Mal in der Regionalliga West auf.