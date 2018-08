96-Torjäger Füllkrug unterschreibt neuen Vertrag

Niclas Füllkrug verlängert bis 2022 in Hannover

Torjäger Niclas Füllkrug hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

Dies gaben die Niedersachsen kurz vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Freitagabend in der WM-Arena am Maschsee bekannt.

Der in Hannover geborene Stürmer hatte in der abgelaufenen Saison 14 Tore für die Norddeutschen erzielt und damit maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt.

In der Sommerpause hatte Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach vergeblich um die Dienste des 25-Jährigen gebuhlt, Füllkrug erhielt keine Freigabe.