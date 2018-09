Lieblingsposition ade: Emery schickt Özil auf den Flügel

Unai Emery will Mesut Özil in Form bringen

Offensivspieler Mesut Özil fehlte beim letzten Sieg des englischen Fußball-Klubs Arsenal gegen West Ham United (3:1) krankheitsbedingt. Vor dem Spiel bei Cardiff City am Sonntag (14:30 Uhr) meldete er sich wieder fit, auf seiner angestammten Position wird er aber wohl nicht spielen dürfen.

Teammanager Unai Emery hat auf der Pressekonferenz vor dem vierten Ligaspiel erklärt, Mesut Özil als Flügelspieler einzusetzen. "Ich habe mit Mesut über seine beste Position auf dem Feld gesprochen und ich weiß, dass er sowohl rechts als auch als Nummer zehn spielen kann."

Emery dachte diesbezüglich vor allem an dessen Zeit bei Real Madrid. Er erinnere "sehr viele Partien, in denen er auf der rechten Seite" gespielt hat. In seinen Vorstellungen wird Özil auch künftig auf beiden Positionen eingesetzt.

Dem Teammanager, der vor der Saison Vereins-Ikone Arsène Wenger ablöste, ist die Variabilität wichtig: "Ich möchte die Möglichkeit haben, dass alle Spieler auf verschiedenen Positionen, je nach Spiel und Gegner, einsetzbar sind." Diese Forderung stelle er "nicht nur an Mesut", sondern an das gesamte Team.

Özil konnte bisher in der noch jungen Premier-League-Saison keine positiven Akzente setzen. Beim 0:2 gegen Manchester City blieb er ebenso blass wie beim 2:3 gegen den FC Chelsea. Emery nahm den Offensivkünstler nach 68 Minuten vorzeitig vom Feld.