Schalke-Jahrhunderttrainer Stevens lobt Tedesco

Huub Stevens ist von der Arbeit des Schalke-Trainers Domenico Tedesco beeindruckt

Huub Stevens ist beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 eine wahre Trainer-Legende. Der Jahrhunderttrainer blickt vor dem Duell gegen Hertha auf seine Zeit zurück - und bewertet die Arbeit des aktuellen Übungsleiters, Domenico Tedesco.

"Er ist ein toller Mensch, er lebt Schalke so wie ich", erklärte der 64-Jährige im vereinseigenen Interview. Seit einem Jahr ist Domenico Tedesco nun bei den Königsblauen aktiv, einen guten Eindruck hinterließ er bei Huub Stevens offenbar schon direkt zu Beginn.

Tedesco sei der "erste neue Trainer überhaut" gewesen, der Kontakt zu Stevens gesucht habe. Der junge Trainer habe sich "über Schalke und das Umfeld informieren" wollen: "Vieles kannte er zwar bereits, aber vielleicht ist es manchmal doch ganz hilfreich, wenn man jemanden spricht, der das alles schon einmal erlebt hat."

Die beiden Trainer haben sich demnach kurz nach Tedescos Amtsantritt mehrere Stunden lang ausgetauscht. "Nach unserem ersten Gespräch haben wir uns noch einige weitere Male getroffen und telefonieren noch immer regelmäßig miteinander. Domenico hat mir übrigens einmal verraten, dass er meine Arbeit als Trainer sehr geschätzt hat."

"Seine Arbeit und sein Auftreten beeindrucken mich sehr"

Viele Ratschläge hat der "Knurrer von Kerkrade", wie Stevens von den Schalker Fans liebevoll genannt wird, seinem Nachfolger nicht gegeben. Tedesco solle sich "selbst treu bleiben und niemanden kopieren". Es sei wichtig, "dass man authentisch bleibt. Und das ist Domenico seit seinem ersten Tag auf Schalke", so Stevens: "Seine Arbeit und sein Auftreten beeindrucken mich sehr".

Huub Stevens, der bis 2016 bei 1899 Hoffenheim aktiv war, hat unterdessen noch heute eine enge Bindung zum Revierklub. Der Niederländer ist seit drei Monaten Mitglied des Aufsichtsrates bei S04. "Für mich ist es eine Ehre", erklärte Stevens: "Dass so viele Schalker bei der Mitgliederversammlung für mich gestimmt haben, macht mich einfach nur stolz."

Stevens hatte in Berlin einen schweren Stand

Zu seinem Ex-Klub Hertha BSC, Gegner der Knappen am Sonntag am zweiten Bundesliga-Spieltag, hat Stevens indes kein derart enges Verhältnis. "Bei den Berliner Fans hatte ich von Anfang an einen schweren Stand", erklärte der ehemalige Trainer im Rückblick: "Für sie war ich immer ein Schalker - und Schalke ist in Berlin nicht gerade beliebt."

Stevens, der 2002 von Schalke zum Hauptstadtklub zog, blieb nur anderthalb Jahre bei der Hertha. Über Umwege beim 1. FC Köln (2004/05), Roda Kerkrade (2005 - 2007), HSV (2007 - 2008), PSV Eindhoven (2008/09) und RB Salzburg (2009 - 2011) heuerte er im September 2011 wieder bei seinem Herzensklub Schalke an. Es folgten Trainer-Stationen in Saloniki (2013/14), Stuttgart (2014 - 2015) und 1899 Hoffenheim (2015/16).