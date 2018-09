Liverpool zittert sich zum vierten Sieg in Folge

Sadio Mané und der FC Liverpool haben nach vier Spielen zwölf Punkte

Fußball-Spitzenklub FC Liverpool behält die makellose Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen in der Premier League. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp bezwang am Samstag Leicester City mit 2:1 (2:0).

Allerdings mussten die Reds um die drei Punkte bis zum Schluss gehörig zittern. Nach dem souveränen Auftritt in der ersten Halbzeit baute Liverpool nach der Pause immer mehr ab. Sadio Mané (10.) und Roberto Firmino (45.) hatten mit ihren Toren ein gutes Polster geschaffen.

Gastgeber Leicester kam besser in die Partie und erspielte sich mit fortlaufendem Spielverlauf mehrere Chancen. Spätestens nach dem groben Patzer von Liverpools Neuzugang Alisson und dem Anschlusstreffer durch Rachid Ghezzal (63.) musste Liverpool zittern.

"Wir müssen alle aus dem Spiel lernen, nicht nur er", sagte Jürgen Klopp gegenüber "Sky Sports" nach der Partie und zeigte sich unzufrieden: "Es war klar, dass uns so etwas passiert. Wir hätten die Situation zweimal klären können, bevor wir den Ball zu ihm gespielt haben. Den hätte er dann auch einfach wegschießen können."

Was war passiert? Der 75-Millionen-Euro-Transfer Alisson versuchte Gegenspieler Kelechi Iheanacho nach einem Rückpass von Virgil van Dijk mit einem Hackentrick an der Eckfahne auszuspielen, ließ sich das Leder jedoch abnehmen. Iheanacho, kurz zuvor eingewechselt, bewies gute Übersicht und bediente in der Mitte Mannschaftskollege Ghezzal.

"Er weiß, dass es sein Fehler war", so Klopp über den Neuzugang: "Natürlich ist er Manns genug, das zu verstehen. Ich habe ihm gesagt, dass so ein Spiel das beste für einen Fehler ist, weil wir am Ende gewonnen haben." Lob hatte der Liverpool-Teammanager dennoch für seinen Schlussmann übrig: "Wie cool er geblieben ist, nachdem die Fans versucht haben, ihn ein wenig nervös zu machen."

Der ägyptische Superstar Mohamed Salah blieb unterdessen blass und wurde von Klopp in der 71. Minute aus dem Spiel genommen. Im Zuge des Doppelwechsels kam der frühere Leipziger Naby Keita in die Partie. Der 23-Jährige hatte in den bisherigen drei Saisonspielen stets in der Startelf gestanden.