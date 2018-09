Inter Mailand feiert ersten Saisonsieg

In der Tabelle rückt Inter vorerst auf den fünften Platz vor

Der italienische Fußball-Traditionsverein Inter Mailand hat in der Serie A im dritten Saisonspiel den ersten Sieg gefeiert. Die Nerazzurri gewannen beim FC Bologna verdient mit 3:0 (0:0).

Die Treffer für die Gäste erzielten Radja Nainggolan (66. Minute), Antonio Candreva (82.) und der ehemalige Wolfsburger Ivan Perisic (84.).

In der Tabelle rückte Inter damit vorerst auf den fünften Platz vor. In der Champions League trifft das Team in der Gruppe B auf den FC Barcelona, Tottenham Hotspur und PSV Eindhoven.